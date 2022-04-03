Експрокурорка ООН закликала видати ордер на арешт путіна

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"Це єдиний інструмент, який існує і дає змогу заарештувати винного у воєнному злочині та доставити його до суду. Якщо він (володимир путін - ред.) залишиться в росії, цього ніколи не буде. Але він більше не зможе залишити свою країну, і це був би сильний сигнал, що проти нього багато держав", — сказала дель Понте.

Деталі

Дель Понте наголосила, що видача ордера на арешт Путіна є важливим сигналом, "що слідчі дії були проведені". Проте, за її словами, такі дії не обов’язково означають, що главу кремля візьмуть під варту.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив, що президент росії володимир путін "ізольований", маючи ознаки того, що він звільнив деяких своїх радників, або помістив їх під домашній арешт.