Байден: путін все більше ізолюється та міг посадити деяких радників під домашній арешт

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"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив або посадив під домашній арешт деяких своїх радників", - сказав Байден.

При цьому він зауважив, що "вагомих доказів" цьому Білий дім не має.

Байден також зазначив, що немає чітких доказів того, що путін відводить російські війська з України.

"Я трохи скептично налаштований – це відкрите питання, чи насправді він відступає", - заявив президент США.

Нагадаємо

Між путіним і шойгу спостерігається напруженість.