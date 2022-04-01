Байден: путін все більше ізолюється та міг посадити деяких радників під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що президент росії володимир путін "ізольований", маючи ознаки того, що він звільнив деяких своїх радників, або помістив їх під домашній арешт. Про це Байден заявив у прямому ефірі з Білого дому, пише The Guardian, передає УНН.
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"Здається, він самоізолювався. І є деякі ознаки того, що він звільнив або посадив під домашній арешт деяких своїх радників", - сказав Байден.
При цьому він зауважив, що "вагомих доказів" цьому Білий дім не має.
Байден також зазначив, що немає чітких доказів того, що путін відводить російські війська з України.
"Я трохи скептично налаштований – це відкрите питання, чи насправді він відступає", - заявив президент США.
Нагадаємо
Між путіним і шойгу спостерігається напруженість.