Байден: путин все больше изолируется и мог посадить некоторых советников под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин "изолирован", имея признаки того, что он уволил некоторых своих советников, или поместил их под домашний арест. Об этом Байден заявил в прямом эфире из Белого дома, пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников", - сказал Байден.
При этом он заметил, что "веских доказательств" этому Белый дом не имеет.
Байден также отметил, что нет четких доказательств того, что путин отводит российские войска с Украины.
"Я немного скептически настроен - это открытый вопрос, на самом ли деле он отступает", - заявил президент США.
Напомним
Между путиным и шойгу наблюдается напряженность.