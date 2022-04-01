Байден: путин все больше изолируется и мог посадить некоторых советников под домашний арест

Детали

"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников", - сказал Байден.

При этом он заметил, что "веских доказательств" этому Белый дом не имеет.

Байден также отметил, что нет четких доказательств того, что путин отводит российские войска с Украины.

"Я немного скептически настроен - это открытый вопрос, на самом ли деле он отступает", - заявил президент США.

Напомним

Между путиным и шойгу наблюдается напряженность.