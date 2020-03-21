Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер в Мадриде от коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
Санс, 76 лет, был госпитализирован 17 марта после того, как ухудшилось его состояние после восьми дней с лихорадкой. После пройденного теста Covid-19 через день его состояние здоровья ухудшилось и сегодня завершился смертельным исходом.
Санс был президентом "королевского клуба" с 1995 по 2000 годы. За этот период команда выиграла два Кубка европейских чемпионов, а также Межконтинентальный кубок и испанскую Примеру.
Добавим, что после Санса президентом "Реала" стал Флорентино Перес, который управляет командой и до сих пор.