Экспорт зерновых превысил 20 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20,6 млн тонн зерновых культур. Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20,6 млн тонн зерновых культур, в частности, более 9,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 6 млн тонн, фуражной - более 3,7 млн тонн), ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - более 7,3 млн тонн", - сообщили в ведомстве.
За аналогичный период прошлого маркетингового года, как отмечается, было экспортировано более 19 млн тонн зерновых, в частности, более 10,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 5,9 млн тонн и фуражной пшеницы более 4,8 млн тонн), ячменя - более 3,6 млн тонн, кукурузы - 4,1 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 2,8 млн тонн масличных культур, что соответствует прошлогоднему уровню.
Напомним, украинские аграрии намолотили рекордный объем зерна.