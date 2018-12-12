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Экспорт зерновых превысил 20 млн тонн

Киев • УНН

 • 7644 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20,6 млн тонн зерновых культур. Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Экспорт зерновых превысил 20 млн тонн

"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 20,6 млн тонн зерновых культур, в частности, более 9,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 6 млн тонн, фуражной - более 3,7 млн тонн), ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - более 7,3 млн тонн", - сообщили в ведомстве.

За аналогичный период прошлого маркетингового года, как отмечается, было экспортировано более 19 млн тонн зерновых, в частности, более 10,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 5,9 млн тонн и фуражной пшеницы более 4,8 млн тонн), ячменя - более 3,6 млн тонн, кукурузы - 4,1 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 2,8 млн тонн масличных культур, что соответствует прошлогоднему уровню.

Напомним, украинские аграрии намолотили рекордный объем зерна.

Украинские Национальные Новости

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