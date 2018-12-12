Експорт зернових перевищив 20 млн тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.
"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур, зокрема, понад 9,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 6 млн тонн, фуражної – понад 3,7 млн тонн), ячменю – 3 млн тонн, кукурудзи – понад 7,3 млн тонн", - повідомили у відомстві.
За аналогічний період минулого маркетингового року, як зазначається, було експортовано понад 19 млн тонн зернових, зокрема, понад 10,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 5,9 млн тонн та фуражної пшениці понад 4,8 млн тонн), ячменю – понад 3,6 млн тонн, кукурудзи – 4,1 млн тонн).
Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 2,8 млн тонн олійних культур, що відповідає минулорічному рівню.
Нагадаємо, українські аграрії намолотили рекордний обсяг зерна.