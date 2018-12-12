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Експорт зернових перевищив 20 млн тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.

Експорт зернових перевищив 20 млн тонн

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур, зокрема, понад 9,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 6 млн тонн, фуражної – понад 3,7 млн тонн), ячменю – 3 млн тонн, кукурудзи – понад 7,3 млн тонн", - повідомили у відомстві.

За аналогічний період минулого маркетингового року, як зазначається, було експортовано понад 19 млн тонн зернових, зокрема, понад 10,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 5,9 млн тонн та фуражної пшениці понад 4,8 млн тонн), ячменю – понад 3,6 млн тонн, кукурудзи – 4,1 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 2,8 млн тонн олійних культур, що відповідає минулорічному рівню.

Нагадаємо, українські аграрії намолотили рекордний обсяг зерна.

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