Экспорт в Грузию за девять месяцев вырос на 5%

"Экспорт товаров и услуг в Грузию за девять месяцев 2017 года составил 323,6 млн долл. и увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только экспорт товаров в Грузию за девять месяцев 2017 года вырос на 9,4%. Это положительно для наших отношений с учетом того, что по итогам прошлого года поставки украинских товаров были меньше на 3%", - сообщила она.

По словам Н.Микольськой, рынок Грузии находится в фокусе для украинского экспорта.

"Два дня работаем с Владимиром Гройсманом и правительственной делегацией для роста украинского экспорта в Грузию.

Участие в форуме "Один пояс, один путь", усиление контактов "бизнес для бизнеса", обсуждение возможностей для украинских экспортеров в Грузии", - добавила чиновник.

Напомним, Премьер В.Гройсман в Грузии проведет переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Гиорги Квирикашвили, главой парламента Иракли Кобахидзе.