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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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06:59 • 48655 просмотра

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Экспорт в Грузию за девять месяцев вырос на 5%

Экспорт в Грузию за девять месяцев вырос на 5%

Киев  •  УНН

 • 17921 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Экспорт украинских товаров и услуг в Грузию в январе-сентябре 2017 года составил 323,6 млн долл., увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Экспорт товаров и услуг в Грузию за девять месяцев 2017 года составил 323,6 млн долл. и увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только экспорт товаров в Грузию за девять месяцев 2017 года вырос на 9,4%. Это положительно для наших отношений с учетом того, что по итогам прошлого года поставки украинских товаров были меньше на 3%", - сообщила она.

По словам Н.Микольськой, рынок Грузии находится в фокусе для украинского экспорта.

"Два дня работаем с Владимиром Гройсманом и правительственной делегацией для роста украинского экспорта в Грузию.
Участие в форуме "Один пояс, один путь", усиление контактов "бизнес для бизнеса", обсуждение возможностей для украинских экспортеров в Грузии", - добавила чиновник.

Напомним, Премьер В.Гройсман в Грузии проведет переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Гиорги Квирикашвили, главой парламента Иракли Кобахидзе.

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