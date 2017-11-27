Экспорт в Грузию за девять месяцев вырос на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Экспорт украинских товаров и услуг в Грузию в январе-сентябре 2017 года составил 323,6 млн долл., увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Экспорт товаров и услуг в Грузию за девять месяцев 2017 года составил 323,6 млн долл. и увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только экспорт товаров в Грузию за девять месяцев 2017 года вырос на 9,4%. Это положительно для наших отношений с учетом того, что по итогам прошлого года поставки украинских товаров были меньше на 3%", - сообщила она.
По словам Н.Микольськой, рынок Грузии находится в фокусе для украинского экспорта.
"Два дня работаем с Владимиром Гройсманом и правительственной делегацией для роста украинского экспорта в Грузию.
Участие в форуме "Один пояс, один путь", усиление контактов "бизнес для бизнеса", обсуждение возможностей для украинских экспортеров в Грузии", - добавила чиновник.
Напомним, Премьер В.Гройсман в Грузии проведет переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Гиорги Квирикашвили, главой парламента Иракли Кобахидзе.