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Експорт до Грузії за дев'ять місяців зріс на 5%

Експорт до Грузії за дев'ять місяців зріс на 5%

Київ • УНН

 • 17925 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Експорт українських товарів і послуг до Грузії у січні-вересні 2017 року становить 323,6 млн дол., збільшившись на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Експорт товарів і послуг до Грузії за дев’ять місяців 2017 року склав 323,6 млн дол. і збільшився на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Лише експорт товарів до Грузії за дев’ять місяців 2017 року зріс на 9,4%. Це позитивно для наших відносин з огляду на те, що за підсумками минулого року поставки українських товарів були меншими на 3%", - повідомила вона.

Зі слів Н.Микольської, ринок Грузії перебуває у фокусі для українського експорту.

"Два дні працюємо з Володимиром Гройсманом та урядовою делегацією для зростання українського експорту до Грузії.
Участь у форумі "Один пояс, один шлях", посилення контактів "бізнес до бізнесу", обговорення можливостей для українських експортерів в Грузії", - додала урядовець.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман у Грузії проведе переговори з президентом Георгієм Маргвелашвілі, прем’єром Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Іраклі Кобахідзе.

Українські Національні Новини

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