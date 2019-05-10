Экспертизой в деле украинских моряков следствие пытается подменить решение суда - адвокат

“У нас активно продолжаются следственные действия, вплоть до вчерашнего дня. Знакомили и адвокатов, и наших военнопленных с новыми назначениями экспертизы. Это — так называемая „ситуационная экспертиза“. Фактически этой экспертизой следствие пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагается оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса, что недопустимо”, — скзал Полозов.

По его словам, все адвокаты военнопленных моряков возражали против назначения проведения данной экспертизы.

“Мы планируем, что во второй половине мая у нас слушанье апеляционной инстанции на продление меры пресечения по тем жалобам, которые были поданы адвокатами в апреле. Кроме того, мы ожидаем, что во второй половине мая произойдет ознакомление военнопленных и их адвокатов с уже назначенными и проведенными экспертизами. То есть результаты экспертиз по крайней мере нам должны показать”, — отметил адвокат.

Как сообщал УНН, с конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных моряков и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.