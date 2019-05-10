Экспертизой в деле украинских моряков следствие пытается подменить решение суда - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Назначенной военнопленным украинским морякам ситуационной экспертизой следствие пытается подменить решение суда. Об этом сказал журналистам адвокат моряков Николай Полозов после выступления украинской делегации на слушаниях Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.
“У нас активно продолжаются следственные действия, вплоть до вчерашнего дня. Знакомили и адвокатов, и наших военнопленных с новыми назначениями экспертизы. Это — так называемая „ситуационная экспертиза“. Фактически этой экспертизой следствие пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагается оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса, что недопустимо”, — скзал Полозов.
По его словам, все адвокаты военнопленных моряков возражали против назначения проведения данной экспертизы.
“Мы планируем, что во второй половине мая у нас слушанье апеляционной инстанции на продление меры пресечения по тем жалобам, которые были поданы адвокатами в апреле. Кроме того, мы ожидаем, что во второй половине мая произойдет ознакомление военнопленных и их адвокатов с уже назначенными и проведенными экспертизами. То есть результаты экспертиз по крайней мере нам должны показать”, — отметил адвокат.
Как сообщал УНН, с конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных моряков и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.
После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.