Експертизою у справі українських моряків слідство намагається підмінити рішення суду - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Призначеною військовополоненим українським морякам ситуаційної експертизою слідство намагається підмінити рішення суду. Про це сказав журналістам адвокат моряків Микола Полозов після виступу української делегації на слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків в Гамбурзі, передає кореспондент УНН.
"У нас активно тривають слідчі дії, аж до вчорашнього дня. Знайомили і адвокатів, і наших військовополонених з новими призначеннями експертизи. Це - так звана "ситуаційна експертиза". Фактично цією експертизою слідство намагається підмінити рішення суду, оскільки експертам пропонується оцінювати докази і обговорювати правову сторону питання, що неприпустимо", - скзал Полозов.
За його словами, всі адвокати військовополонених моряків заперечували проти призначення проведення даної експертизи.
"Ми плануємо, що в другій половині травня у нас слухання апеляційної інстанції на продовження запобіжного заходу за тими скаргами, які були подані адвокатами у квітні. Крім того, ми очікуємо, що в другій половині травня відбудеться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з уже призначеними і проведеними експертизами. Тобто результати експертиз принаймні нам повинні показати", - зазначив адвокат.
Як повідомляв УНН, з кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.
Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.