Експертизою у справі українських моряків слідство намагається підмінити рішення суду - адвокат

"У нас активно тривають слідчі дії, аж до вчорашнього дня. Знайомили і адвокатів, і наших військовополонених з новими призначеннями експертизи. Це - так звана "ситуаційна експертиза". Фактично цією експертизою слідство намагається підмінити рішення суду, оскільки експертам пропонується оцінювати докази і обговорювати правову сторону питання, що неприпустимо", - скзал Полозов.

За його словами, всі адвокати військовополонених моряків заперечували проти призначення проведення даної експертизи.

"Ми плануємо, що в другій половині травня у нас слухання апеляційної інстанції на продовження запобіжного заходу за тими скаргами, які були подані адвокатами у квітні. Крім того, ми очікуємо, що в другій половині травня відбудеться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з уже призначеними і проведеними експертизами. Тобто результати експертиз принаймні нам повинні показати", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНН, з кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.