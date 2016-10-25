Эксперты заявляют о крайне тяжелом психическом состоянии С.Клиха

"Полгода когда его пытали, никто даже не знал, где он находился, и адвокаты не могли его найти. Только ОНК смогли через полгода найти его. Большую часть своего времени он находился один в мягкой комнате, где он даже голову себе об потолок не может разбить. Мы привлекали очень много международных экспертов, которые смотрели на видеозапись из зала суда. Они предварительно признали его больным и даже Amnesty International, которая просто так не делает такие заявления - тоже это сделала", - сообщил Г.Афанасьев.

Ранее адвокат С.Клиха сообщил, что у осужденного в РФ украинца, над которым идет еще один судебный процесс в Грозном, произошел очередной психический срыв, но суд по-прежнему настаивает на его вменяемости.

Уже завтра апелляцию на приговор политзаключенных Станислава Клиха и Николая Карпюка рассмотрят в Верховном суде России. Осужденные будут оставаться в СИЗО в Грозном. Участие в заседании они будут принимать с помощью видеосвязи.

Н.Карпюка и С.Клиха в РФ обвинили в смерти и ранении нескольких десятков российских солдат во время боевых действий во времена Чеченской войны. Их приговорили к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно. Украинцы обвинения отвергают и подчеркивают: участия в боевых действиях не принимали и не находились на территории Чечни.