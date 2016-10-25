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Експерти заявляють про вкрай тяжкий психічний стан С.Клиха

Експерти заявляють про вкрай тяжкий психічний стан С.Клиха

Київ • УНН

 • 4368 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Психічний стан здоров’я політичного в’язня в РФ Станіслава Клиха є украй тяжким, про що зробила висновок після перегляду відео із ним низка міжнародних експертів. Про це розповів звільнений з ув'язнення у Росії Геннадій Афанасьєв в ефірі "5 каналу", передає УНН.

"Півроку коли його катували, ніхто навіть не знав, де він знаходився, і адвокати не могли його знайти. Лише ОНК змогли через півроку знайти його. Більшу частину свого часу він знаходився один у м’якій кімнаті, де він навіть голову собі об стелю не може розбити. Ми залучали дуже багато міжнародних експертів, які дивилися на відеозапис із зали суду. Вони попередньо визнали його хворим і навіть Amnesty International, яка просто так не робить такі заяви – теж це зробила", – повідомив Г.Афанасьєв.

Раніше адвокат С.Клиха повідомив, що в засудженого у РФ українця, над яким триває ще один судовий процес у Грозному, стався черговий психічний зрив, але суд як і раніше наполягає на його осудності.

Уже завтра апеляцію на вирок політв’язнів Станіслава Клиха та Миколи Карпюка розглянуть у Верховному суді Росії. Засуджені залишатимуться у СІЗО у Грозному. Участь у засіданні вони братимуть з допомогою відеозв'язку.

М.Карпюка та С.Клиха у РФ визначили винними у смерті та пораненні кількох десятків російських солдатів під час бойових дій за часів Чеченської війни. Їх засудили до 22 з половиною та 20 років ув'язнення відповідно. Українці обвинувачення відкидають та наголошують: участі у бойових діях не брали та не перебували на території Чечні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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