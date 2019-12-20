Эксперты рассказали как правильно выбрать икру на зимние праздники

Красная икра

"Возьмите баночку в руки и потрясите. Если внутри что-то булькает, от покупки лучше воздержаться. Качественная зернистая красная икра заполняет баночку плотно и без пустот", - рассказал председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Стоит обратить внимание на дату упаковки. Добыча икры ведется в июле-августе. Если на крышке указано любой другой месяц, значит, солили уже замороженный продукт или фасовали произведенный ранее. В любом случае его качество будет не на высоте.

"Нажмите на крышку банки пальцем. Она не должна проминаться и ни в коем случае быть раздутой. Маркировка на крышке должно быть проштамповано изнутри, если же цифры вдавлены внутрь, перед вами подделка", - отметил Чистяков.

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Так, контрафактную банка выдает некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте, производителя. Лучше покупать икру в стеклянной, а не металлической таре. Прозрачное стекло позволяет рассмотреть цвет, размер и качество зерна.

При покупке весового продукта стоит обратить внимание на хрупкость зерна. Икринки должны легко отделяться друг от друга и не приставать к лопатке.

Перед покупкой советуют поинтересоваться у продавца, когда была открыта емкость, ведь это скоропортящийся продукт - после открытия емкости срок его хранения 24 часа.

Если икра покупается на вес не в большом гипермаркете, нужно учесть, что продавцы очень часто ставят перед собой задачу освежить просроченный продукт. Для этого используют марганцовку, растительные масла, аскорбиновую кислоту, минеральную воду. Нужно взять несколько икринок и потрогать их пальцами. Если использовалось масло, почувствуете, как они будут скользить, заметите свойственный маслу блеск.

Резкий горький вкус может говорить о неправильном использовании консервантов. Такую икру лучше не употреблять.

Существует также искусственная икра. Качественная красная икра слегка пахнет свежей рыбой. В искусственной в качестве аромата используют сельди молоки, поэтому подделку выдает сильный рыбный запах. На вкус она жесткая и очень соленая.

Качественная хорошая икра имеет однородный цвет, не пересолена. Икринки не должны лопнуть, быть слипшимися, засохшими и без оболочки.

Основные знаки качества такие. Маркировки даты изготовления на крышке продавлена изнутри, а не нанесена лазером на крышку или пробита на бумаге. Следует выбирать икру первого сорта. Это гарантия того, что в банке икра только одного вида рыбы, все икринки примерно одинакового диаметра, без повреждений и упругие. Количество соли не должно превышать 4-6%. Икра - скоропортящийся. Идеальные условия хранения - от минус 2 до минус 6 градусов.

Черная икра

"Обратите внимание на надпись на банке с икрой. Если там указано" икра зернистая осетровых рыб ", знайте, что вполне возможно вам предлагают икру" разнобой "(разных видов), или икру гибридов от осетровых пород", - предупреждает эксперт.

Так, цена на продукцию с такой маркировкой, должна быть ниже на 15-20%, чем цена икры стерляди, шипа или бестера в чистом виде, так как правило, для ее приготовления используются остатки икры, которые не подошли по качеству или по любой либо другими характеристиками, чтобы сделать чистый продукт - без смешивания в банке.

При выборе черной икры нужно знать, что зернистая икра может быть трех видов:

Икра зернистая (без консерванта: соль и икра). Данный вид икры является самым дорогим. Однако даже для богатых гурманов она не всегда доступна. Эта икра никогда не будет продаваться в сетевых магазинах, так как срок ее годности не может превышать 2,5 месяца;

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Икра зернистая (с консервантом). Имеет нежное зерно и ярко выраженный вкус, однако нужно внимательно читать, который консервант был использован при ее приготовлении;

Икра зернистая пастеризованная. Отличием данной икры немного более плотная оболочка зерна (икра, как и любой белок имеет свойство сворачиваться при нагревании).

"Помните, если красную икру могут продавать на вес, то с легальной черной икрой это исключено. Черная икра не может продаваться в пластиковых банках!", - отметил эксперт.

В Ассоциации напоминают, что икра не должна быть дешевой, и покупать ее нужно только в специализированных отделах рыбных магазинов или супермаркетах, где выдерживается нужный температурный режим.

Как ранее писал УНН, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 для украинской семьи из 4 человек составит 1620,70 грн.