Українцям розповіли, у скільки обійдеться новорічний стіл

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з 4 осіб становитиме 1620,70 грн. Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, повідомили УНН у пресслужбі Інституту.

"У середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2019 лише на 5,6% і становитиме 1620,70 грн", - поінформував Лупенко.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

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"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури обійдеться у 140 грн. Це на 7,9% більше, ніж при святкуванні Нового 2019 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 58,50 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 27 грн, 6 яєць – 13,39 грн та 180 г майонезу – 10,80 грн. Ще у 30,40 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки", - зазначається в повідомленні.

Трохи дешевше – 120,22 грн – коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг). Це лише на 1,6 % більше, ніж "шуба" Нового 2019 року. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 10,80 грн, морква – 1,79 грн (1 шт.), буряк – 2,21 грн (1 шт.), цибуля – 1,55 грн (1 шт.), картопля – 3,87 грн (2 шт.).

Не набагато зростуть витрати і на м’ясні продукти, зазначив Юрій Лупенко. "По півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" і підчеревини копченої коштуватимуть в середньому по 80 грн, биток зі свинини свіжий – 82,50 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 362,50 грн", - йдеться в повідомлені.

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Також традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 60 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 34 грн.

"Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, 181,71 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,62 грн, гриби (1 кг) – 49 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 19,67 грн, помідори свіжі (1 кг) – 32,92 грн", - сказано в повідомленні.

Окрім того, фрукти на святковому столі обійдуться у 93 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 60 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) – 8 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 22,57 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Так, пляшка шампанського української марки (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше – 160 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку української марки 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку у середньому доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 27 грн.

В Інституті зазначають, що сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2090,70 грн, зауважив Юрій Лупенко.

"Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1784 грн, що на 8,3 % більше вартості новорічного столу 2019 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2294 грн", - зазначив Юрій Лупенко.

Нагадаємо, психолог пояснила, як виконувати прохання дитини про новорічні подарунки.

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