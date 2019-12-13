Украинцам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол

"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн", - сообщил Лупенко.

По его словам, для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

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"По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн, что на 7,9% больше, чем при праздновании Нового 2019 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса - 58,50 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн, 6 яиц - 13,39 грн и 180 г майонеза - 10,80 грн. Еще в 30,40 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы", - отмечается в сообщении.

Немного дешевле - 120,22 грн - будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг). Это лишь на 1,6% больше, чем "шуба" Нового 2019 года. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 10,80 грн, морковь - 1,79 грн (1 шт.), свекла - 2,21 грн (1 шт.), лук - 1,55 грн (1 шт.), картофель - 3,87 грн (2 шт.).

Не намного возрастут расходы и на мясные продукты, отметил Юрий Лупенко. "По полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" и подбрюшины копченой будет стоить в среднем по 80 грн, биток из свинины свежий - 82,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн", - говорится в сообщении.

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Также традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 34 грн.

"Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 181,71 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,62 грн, грибы (1 кг) - 49 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) - 32,92 грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 8 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Так, бутылка шампанского украинского марки (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 160 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка украинской марки 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока в среднем придется заплатить 38,30 грн, за минеральную воду (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду (2 л) - 27 грн.

В Институте отмечают, что семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн, отметил Юрий Лупенко.

"Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1784 грн, что на 8,3% больше стоимости новогоднего стола 2019 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2294 грн", - отметил Юрий Лупенко.

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