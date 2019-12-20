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Експерти розповіли як правильно обрати ікру на зимові свята

Експерти розповіли як правильно обрати ікру на зимові свята

Київ • УНН

 • 27509 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українці люблять купувати ікру до столу на зимові свята, тому в Асоціації риболовів України розповіли як правильно обрати цей продукт, передає кореспондент УНН.

Червона ікра

"Візьміть баночку в руки і потрясіть. Якщо всередині щось булькає, від покупки краще утриматися. Якісна зерниста червона ікра заповнює баночку щільно і без пустот", - розповів голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Варто звернути увагу на дату упаковки. Видобуток ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць, значить, солили вже заморожений продукт або фасували вироблений раніше. У будь-якому випадку його якість буде не на висоті.

"Натисніть на кришку банки пальцем. Вона не повинна проминатися і ні в якому разі бути роздутою. Маркування на кришці повинне бути проштамповане зсередини, якщо ж цифри втиснули всередину, перед вами підробка", - зазначив Чистяков.

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Так, контрафактну банку видає неякісна поліграфія та відсутність на етикетці докладної інформації про продукт, виробника. Краще купувати ікру в скляній, а не металевій тарі. Прозоре скло дозволяє розглянути колір, розмір і якість зерна.

При покупці вагового продукту варто звернути увагу на крихкість зерна. Ікринки повинні легко відділятися один від одного і не приставати до лопатки.

Перед покупкою радять поцікавитись у продавця, коли була відкрита ємність, адже це швидкопсувний продукт - після відкриття ємності термін його зберігання 24 години.

Якщо ікра купується на вагу не у великому гіпермаркеті, потрібно врахувати, що продавці дуже часто ставлять перед собою завдання освіжити прострочений продукт. Для цього використовують марганцівку, рослинні масла, аскорбінову кислоту, мінеральну воду. Потрібно взяти кілька ікринок і помацати їх пальцями. Якщо використовувалося масло, відчуєте, як вони будуть ковзати, помітите властивий маслу блиск.

Різкий гіркий смак може говорити про неправильне використання консервантів. Таку ікру краще не вживати.

Існує також штучна ікра. Якісна червона ікра злегка пахне свіжою рибою. У штучної в якості аромату використовують оселедцеві молоки, тому підробку видає сильний рибний запах. На смак вона жорстка і дуже солона.

Якісна хороша ікра має однорідний колір, не пересолена. Ікринки не повинні лопнути, бути злиплими, засохлими і без оболонки.

Основні знаки якості такі. Маркування дати виготовлення на кришці продавлена зсередини, а не нанесена лазером на кришку або пробита на папері. Слід вибирати ікру першого сорту. Це гарантія того, що в банці ікра тільки одного виду риби, все ікринки приблизно однакового діаметра, без пошкоджень і пружні. Кількість солі не повинно перевищувати 4-6%. Ікра - швидко псується. Ідеальні умови зберігання - від мінус 2 до мінус 6 градусів.

Чорна ікра

"Зверніть увагу на напис на банці з ікрою. Якщо там вказано "ікра зерниста осетрових риб", знайте, що цілком можливо вам пропонують ікру "різнобій" (різних видів), або ікру гібридів від осетрових порід", - попереджає експерт.

Так, ціна на продукцію з таким маркуванням, повинна бути нижче на 15-20%, ніж ціна ікри стерляді, шипа або бестера в чистому вигляді, так як правило, для її приготування використовуються залишки ікри, які не підійшли за якістю або за будь-якими іншими характеристиками, щоб зробити чистий продукт - без змішування в банці.

При виборі чорної ікри потрібно знати, що зерниста ікра може бути трьох видів:
Ікра зерниста (без консерванту: сіль та ікра). Даний вид ікри є найдорожчим. Однак навіть для багатих гурманів вона не завжди доступна. Ця ікра ніколи не буде продаватися в мережевих магазинах, тому що термін її придатності не може перевищувати 2,5 місяця;

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Ікра зерниста (з консервантом). Має ніжне зерно і яскраво виражений смак, проте потрібно уважно читати, який консервант був використаний при її приготуванні;

Ікра зерниста пастеризована. Відмінністю даної ікри є трохи більш щільна оболонка зерна (ікра, як і будь-який білок має властивість згортатися при нагріванні).

"Пам'ятайте, якщо червону ікру можуть продавати на вагу, то з легальною чорною ікрою це виключено. Чорна ікра не може продаватися в пластикових банках!", - зазначив експерт.

В Асоціації нагадують, що ікра не повинна бути дешевою, і купувати її потрібно тільки в спеціалізованих відділах рибних магазинів або супермаркетах, де витримується потрібний температурний режим.

Як раніше писав УНН, у середньому по Україні вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з 4 осіб становитиме 1620,70 грн.

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