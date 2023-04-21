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Эксперты рассказали о важности военных облигаций для поддержки армии

Эксперты рассказали о важности военных облигаций для поддержки армии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Военные облигации сегодня являются безальтернативным способом заимствований средств на нужды армии. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин. 

По его словам, помощь, которая предоставляется Украине западными партнерами, не может использоваться для финансирования безопасности и обороны.

Цитата

“Особенностью макрофинансовой помощи, которую мы получаем от наших партнеров (это и 18 млрд от ЕС, и деньги, которые нам американцы дают) является то, что их нельзя использовать для финансирования безопасности и обороны. Сегодня единственным источником финансирования безопасности и обороны являются налоги и сборы, которые Украина собирает с собственной экономики. Реалии украинского настоящего в том, что расходная часть государственного бюджета после всех изменений 3 трлн грн, доходная - 1,3 трлн грн. То есть две трети государственного бюджета мы заимствуем, ведь нет денег, чтобы профинансировать все расходные требования. Поэтому военные облигации - это форма заимствования, которая может быть использована исключительно на военные нужды (...) Если вы собираетесь увеличивать расходы на закупку боеприпасов, то с чего вы будете это делать? - Только с военных облигаций, потому что экономика Украины сегодня не готова профинансировать полностью всю войну. Поэтому, на мой взгляд, сегодня военные облигации являются безальтернативной формой заимствования военных средств”, - отметил Пендзин.

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По мнению экономиста Андрея Новака, военные облигации демонстрируют западным партнерам, что Украина рассчитывает не только на их помощь, но и сама что-то делает для привлечения дополнительного финансирования.

“Во время войны фактически другого выхода нет, учитывая еще и то, что, например, за прошлый год ВВП Украины сократился на треть. Украина несет большие экономические потери – и из-за прямых разрушений экономических субъектов, и из-за нарушения логистических путей, прежде всего экспортных. И компенсировать эти огромные бюджетные потери не возможно без привлечения государственных облигаций. Безусловно нам сейчас помогает внешняя финансовая поддержка, которую мы получаем. Но получая эту поддержку государство Украина также должно демонстрировать, что оно что-то делает для привлечения финансирования. Именно эту роль сейчас выполняют военные облигации”, - отметил Новак.

Добавим

Покупателями военных облигаций являются и некоторые государственные структуры. Например, Нацбанк после дополнительной эмиссии гривны вкладывает их именно в облигации, чтобы наполнить бюджет. Также, в прошлом году был разработан механизм, по которому Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) может приобрести военные облигации за счет арестованных активов. По словам эксперта, это позволяет привлекать в бюджет средства быстрее, чем ждать судебных решений о передаче таких активов государству.

“Это нормальная практика и один из методов, как арестованные активы привлекать в пользу Украины, к тому же более быстрыми темпами, чем через долгие, например, судебные процедуры”, - отметил Андрей Новак.

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Напомним

За время полномасштабной войны АРМА за счет арестованных активов приобрело военных облигаций на более 1,2 млрд грн. Вместе с тем, 19 апреля руководитель АРМА Дмитрий Жоравович подписал приказ о приобретении ведомством облигаций еще на 411,1 миллиона гривен. 

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