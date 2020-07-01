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Эксперты назвали "дикостью" попытку Энергоатома выйти из-под контроля Минэнерго

Эксперты назвали "дикостью" попытку Энергоатома выйти из-под контроля Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 7248 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Намерения ГП "НАЭК "Энергоатом" выйти из-под контроля Министерства энергетики выглядят дико и странно. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

“Если мы говорим о нормальном и управляемом государстве, то это выглядит, как минимум, дико и странно. Ведь Кабмин — это орган исполнительной власти, который назначается парламентом, а парламент — избирается народом Украины. В свою очередь „Энергоатом“ — это всего лишь эксплуатирующая ядерные реакторы организация”, — говорит эксперт.

Попытка “Энергоатома” выйти из-под контроля Минэнерго обречена на провал, прогнозирует Марунич.

“Пытаясь добиться заявленного, Энергоатом, скорее всего, будет апеллировать к уставу компании. Нужно проанализировать его с юридической точки зрения — наверняка там есть какие-то зацепки. Но не стоит забывать, что КМУ, как орган исполнительной власти, сам пишет устав „Энергоатома“. И даже если компания чего-то там добьется в суде — Кабмин может изменить устав этой компании и, собственно, привести ее в разумное чувство”, — объяснил он.

Мнение Марунича разделяет эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

Подобный шаг со стороны “Энергоатома” он назвал беспрецедентным, ведь никогда ранее компания не судилась с акционерами в виде государства.

В то же время Дяченко считает, что Минэнерго не стоит отпускать “Энергоатом” в свободное плавание. Поскольку это грозит появлением очередных коррупционных схем внутри компании.

“Энергоатом длительное время был эпицентром коррупции. "Энергоатом“ в совокупности с "Укртрансгазом“ — это два предприятия, через которые проходят дорогостоящие бюджетные закупки: различных материалов, огромного количества посменной одежды для рабочих. И хотя с запуском ProZorro ситуация несколько изменилась — она, по-прежнему, остается напряженной, и коррупция там большая. С этой точки зрения контроль со стороны Минэнерго понятен и обоснован, и он должен продолжаться. В виде разумной золотой средины, некого баланса, который не мешает компании функционировать”, — говорит эксперт.

Напомним, СМИ сообщили о попытке “Энергоатома” оспорить в суде подчинение Минэнерго. С судебным иском “Энергоатом” обратился к Министерству энергетики о признании недействительными ряда пунктов своего Устава, в том числе, о назначении президента через конкурс и его персональную ответственность за выполнение антикоррупционной политики компании. 

Также напомним, недавно “Энергоатом” попал в коррупционный скандал — компанию обвинили в проведении тендера по завышенным ценам. 

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