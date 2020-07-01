Експерти назвали "дикістю" спробу Енергоатому вийти з-під контролю Міненерго

"Якщо ми говоримо про нормальну і керовану державу, то це виглядає щонайменше дико і дивно. Адже Кабмін - це орган виконавчої влади, який призначається парламентом, а парламент - обирається народом України. Своєю чергою "Енергоатом" - це всього лише організація, що експлуатує ядерні реактори", - говорить експерт.

Спроба "Енергоатому" вийти з-під контролю Міненерго приречена на провал, прогнозує Марунич.

"Намагаючись досягти заявленого, Енергоатом, швидше за все, буде апелювати до статуту компанії. Потрібно проаналізувати його з юридичної точки зору - напевно, там є якісь зачіпки. Але не варто забувати, що КМУ, як орган виконавчої влади, сам пише статут "Енергоатому". І навіть якщо компанія чогось там доб'ється в суді - Кабмін може змінити статут цієї компанії і, власне, привести її до тями", - пояснив він.

Думку Марунича поділяє експерт з питань енергетики Сергій Дяченко.

Подібний крок з боку "Енергоатома" він назвав безпрецедентним, адже ніколи раніше компанія не судилася з акціонерами у вигляді держави.

Водночас Дяченко вважає, що Міненерго не варто відпускати "Енергоатом" у вільне плавання. Оскільки це загрожує появою чергових корупційних схем усередині компанії.

"Енергоатом тривалий час був епіцентром корупції. "Енергоатом" разом з "Укртрансгазом" - це два підприємства, через які проходять дорогі бюджетні закупівлі: різних матеріалів, величезної кількості змінного одягу для робітників. І хоча з запуском ProZorro ситуація дещо змінилася - вона, як і раніше, залишається напруженою, і корупція там велика. З цієї точки зору контроль з боку Міненерго зрозумілий і обґрунтований, і він повинен тривати. У вигляді розумної золотої середини, певного балансу, який не заважає компанії функціонувати", - говорить експерт.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про спробу "Енергоатому" оскаржити в суді підпорядкування Міненерго. З судовим позовом "Енергоатом" звернувся до Міністерства енергетики про визнання недійсними низки пунктів свого Статуту, у тому числі про призначення президента через конкурс і його персональну відповідальність за виконання антикорупційної політики компанії.

Також нагадаємо, нещодавно "Енергоатом" потрапив у корупційний скандал - компанію звинуватили в проведенні тендера за завищеними цінами.