Эксперт заявил о наглом картельном сговоре производителей подсолнечного масла, грабящих украинцев с молчаливого согласия власти

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"Купил сегодня подсолнечное масло "Олейна". В действительности, мог купить какое-то другое и в другом супермаркете. Вопрос в том, что не может не поражать ситуация с ценой на подсолнечное масло в украинских магазинах этого года. Обращает внимание распространенная практика сокрытия масштаба подорожания на товары повседневного обихода путем снижения фиксированного объема товара. Независимо от того, речь идет о бутыле или о расфасованной пачке какого-то товара", - написал он.

Кушнирук указывает, что подсолнечное масло раньше продавалась в литровых бутылях, а теперь в таре на 850 мл.

"Итак, я купил подсолнечное масло "Олейна" в бутыли на 850 мл в 61,8 грн. То есть, литр этого масла в Украине, в Киеве в продуктовом магазине стоит 72,7 грн, или 2,3 евро. Следует напомнить, что Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Почти 50 процентов международного рынка подсолнечного масла обеспечивается именно Украиной. И при этом его стоимость в Украине выше, чем в магазинах стран ЕС", - пояснил экономист.

Он убедился в этом благодаря сравнению цен в Интернете.

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"Я, например, поискал стоимость подсолнечного масла в берлинских онлайн-магазинах. Там можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже за 1,39 евро. Сейчас, например, немецкие компании предлагают поставки бутилированного подсолнечного масла из порта в Одессе 1085 евро FOB за тысячу 1 л бутылей. А на alibaba.com предлагается нерасфасованное подсолнечное масло происхождением из Украины за 250.00 долл. - 450.00 долл./Metric Ton|50 Metric Ton/Metric Tons (Min. Order)", - отметил Кушнирук.

Цена литра подсолнечного масла в украинских магазинах уже составляет 72,7 грн или 2,3 евро. По обычной экономической логике в украинском магазинах оно должно стоить дешевле, чем в странах ЕС, добавляет эксперт-аналитик.

"Так как по меньшей мере нет расходов перевозки морским транспортом. Кроме того, масштаб цен в странах ЕС значительно выше. Зарплаты работников в той-таки Германии во много раз выше, чем в Украине. Поэтому расходы на реализацию подсолнечного масла в Украине обойдутся значительно дешевле. Для меня очевидно, что речь идет о циничном картельном сговоре производителей подсолнечного масла. Также к этому могут быть причастны торговые сети, но исключительно по договоренностям с производителями", - добавил Кушнирук.

Экономист считает, что украинцы являются свидетелями циничного ограбления, которое осуществляется при молчаливом согласии власти и Антимонопольного комитета (АМКУ).

"А это попустительство ограблению не могло не быть согласовано Офисом. Следует помнить, кого назначили на должность главы АМКУ... У кого может возникнуть вопрос, а почему дали на это согласие?" - отметил Кушнирук.

Он отмечает, что в украинском парламенте во все годы независимости были лоббисты интересов аграрного лобби.

"Только должен признать, что такого грубого ограбления и наглости чиновников по отношению к собственным гражданам я даже во времена президентства Януковича не помню", - резюмировал экономист.

В контексте

УНН уже писал о том, что бутылка подсолнечного масла в Украине стоит в два раза дороже, чем в Польше. Только за последний год цена на масло выросла на 80%. Все потому, что производители продают украинское подсолнечное масло не по внутренним ценам, а по экспортным. Вроде формулы "Роттердам+", когда добытый в Украине уголь сбывали в самой Украине по цене, которая включала индексы цен в портах Северо-Западной Европы.

Этот факт мало скрывают сами производители и даже этим гордятся. Например, крупнейший в Украине производитель и экспортер масла "Кернел" (ТМ "Чумак", "Стожар", "Щедрый дар") подтверждает, что свое состояние зарабатывает благодаря отсутствию конкуренции на рынке и высоким мировым ценам.

"Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило "Кернел" обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла", - указывает основатель "Кернел" Андрей Веревский.

В правительстве отметили, что для стабилизации цен на внутреннем рынке рассматривают возможность ограничения экспорта подсолнечного масла.

Также на днях в Минэкономики заявили, что собрали производителей масла и указали им на искусственное удержание высоких цен. После этого крупнейший производитель "Кернел" заявил о снижении цен на масло на 10%. Однако касается это только малоизвестных социальных брендов: "Разумный выбор", "Семерка" и "extra". Об удешевлении популярных среди украинцев "Чумак", "Щедрый дар" и "Стожар" у Веревского промолчали.