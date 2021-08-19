Експерт заявив про нахабну картельну змову виробників олії, які грабують українців за мовчазної згоди влади

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“Купив сьогодні соняшникову олію "Олейна“. Насправді, міг купити якусь іншу і в іншому супермаркеті. Питання у тому, що не може не вражати ситуація з ціною на соняшникову олію в українських магазинах цього року. Звертає увагу поширена практика приховування масштабу подорожчання на товари повсякденного вжитку за допомогою зниження фіксованого обсягу товару. Незалежно, йдеться про бутиль чи розфасовану пачку якогось товару”, — написав він.

Кушнірук вказує, що соняшникова олія раніше продавалась у літрових бутилях, а тепер у тарі на 850 мл.

“Отже, я купив соняшникову олію "Олейна“ у бутилі на 850 мл за 61,8 грн. Тобто, літр цієї олії в Україні, у Києві у продуктовому магазині коштує 72,7 грн, або 2,3 євро. Слід нагадати, що Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії. Майже 50 відсотків міжнародного ринку соняшникової олії забезпечується саме Україною. І при цьому її вартість в Україні є вищою, ніж у магазинах країн ЄС”, — пояснив економіст.

Він пересвідчився в цьому завдяки порівнянню цін в Інтернеті.

Детальніше

“Я, наприклад, пошукав вартість соняшникової олії у берлінських онлайн-магазинах. Там можна купити літр соняшникової олії за 1,99 євро та навіть за 1,39 євро. Зараз, наприклад, німецькі компанії пропонують постачання бутильованої соняшникової олії з порту в Одесі 1085 євро FOB за тисячу 1 л бутилей. А на alibaba.com пропонується нерозфасована соняшникова олія походженням з України за 250.00 дол. — 450.00 дол./Metric Ton|50 Metric Ton/Metric Tons (Min. Order)”, — наголосив Кушнірук.

Ціна літру соняшникової олії в українських магазинах вже становить 72,7 грн або 2,3 євро. За звичайною економічною логікою в українських магазинах вона має коштувати дешевше, ніж в країнах ЄС, додає експерт-аналітик.

“Бо, щонайменше немає витрат перевезення морським транспортом. Крім того, масштаб цін у країнах ЄС значно вищий. Зарплати найманих працівників у тій такі Німеччині у багато разів вищі, ніж в Україні. Тому витрати на реалізацію соняшникової олії в Україні обійдуться значно дешевше. Для мене очевидно, що йдеться про цинічну картельну змову виробників соняшникової олії. Також до цього можуть бути причетні торговельні мережі, але виключно за домовленостями з виробниками”, — додав Кушнірук.

Економіст вважає, що українці є свідками цинічного пограбування, яке здійснюється за мовчазної згоди влади і Антимонопольного комітету (АМКУ).

“А це потурання пограбуванню не могло не бути погоджено Офісом. Слід пам’ятати, кого призначили на посаду голови АМКУ... У когось може виникнути питання, а чому дали на це згоду?” — наголосив Кушнірук.

Він зауважує, що в українському парламенті в усі роки незалежності були лобісти інтересів аграрного лобі.

“Лише мушу визнати, що такого брутального пограбування та нахабства можновладців по відношенню до власних громадян я навіть за часів президентства Януковича не пригадую”, — резюмував економіст.

У контексті

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Усе тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. Начебто формули “Роттердам+”, коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свої статки заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило "Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

В уряді зазначали, що для стабілізації цін на внутрішньому ринку розглядають можливість обмеження експорту соняшникової олії.

Також на днях в Мінекономіки заявили, що зібрали виробників олії і вказали їм на штучне утримання високих цін. Після цього найбільший виробник “Кернел” заявив про зниження цін на олію на 10%. Однак стосується це лише маловідомих соціальних брендів: “Розумний вибір”, “Сімка” і “extra”. Про здешевлення популярних серед українців “Чумак”, “Щедрий дар” та “Стожар” у Веревського промовчали.