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Експерт заявив про нахабну картельну змову виробників олії, які грабують українців за мовчазної згоди влади

Експерт заявив про нахабну картельну змову виробників олії, які грабують українців за мовчазної згоди влади

Київ • УНН

 • 37316 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна - світовий лідер з експорту соняшникової олії, майже половина всієї олії надходить з нашої країни. Проте українці змушені купляти вітчизняний продукт дорожче, ніж європейці - все через картельну змову виробників, які наживаються на них. Про це у своєму блозі написав економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук, передає УНН.

Цитата:

“Купив сьогодні соняшникову олію "Олейна“. Насправді, міг купити якусь іншу і в іншому супермаркеті. Питання у тому, що не може не вражати ситуація з ціною на соняшникову олію в українських магазинах цього року. Звертає увагу поширена практика приховування масштабу подорожчання на товари повсякденного вжитку за допомогою зниження фіксованого обсягу товару. Незалежно, йдеться про бутиль чи розфасовану пачку якогось товару”, — написав він.

Кушнірук вказує, що соняшникова олія раніше продавалась у літрових бутилях, а тепер у тарі на 850 мл.

“Отже, я купив соняшникову олію "Олейна“ у бутилі на 850 мл за 61,8 грн. Тобто, літр цієї олії в Україні, у Києві у продуктовому магазині коштує 72,7 грн, або 2,3 євро. Слід нагадати, що Україна є світовим лідером з експорту соняшникової олії. Майже 50 відсотків міжнародного ринку соняшникової олії забезпечується саме Україною. І при цьому її вартість в Україні є вищою, ніж у магазинах країн ЄС”, — пояснив економіст.

Він пересвідчився в цьому завдяки порівнянню цін в Інтернеті.

Детальніше

“Я, наприклад, пошукав вартість соняшникової олії у берлінських онлайн-магазинах. Там можна купити літр соняшникової олії за 1,99 євро та навіть за 1,39 євро. Зараз, наприклад, німецькі компанії пропонують постачання бутильованої соняшникової олії з порту в Одесі 1085 євро FOB за тисячу 1 л бутилей. А на alibaba.com пропонується нерозфасована соняшникова олія походженням з України за 250.00 дол. — 450.00 дол./Metric Ton|50 Metric Ton/Metric Tons (Min. Order)”, — наголосив Кушнірук.

Ціна літру соняшникової олії в українських магазинах вже становить 72,7 грн або 2,3 євро. За звичайною економічною логікою в українських магазинах вона має коштувати дешевше, ніж в країнах ЄС, додає експерт-аналітик.

“Бо, щонайменше немає витрат перевезення морським транспортом. Крім того, масштаб цін у країнах ЄС значно вищий. Зарплати найманих працівників у тій такі Німеччині у багато разів вищі, ніж в Україні. Тому витрати на реалізацію соняшникової олії в Україні обійдуться значно дешевше. Для мене очевидно, що йдеться про цинічну картельну змову виробників соняшникової олії. Також до цього можуть бути причетні торговельні мережі, але виключно за домовленостями з виробниками”, — додав Кушнірук.

Економіст вважає, що українці є свідками цинічного пограбування, яке здійснюється за мовчазної згоди влади і Антимонопольного комітету (АМКУ).

“А це потурання пограбуванню не могло не бути погоджено Офісом. Слід пам’ятати, кого призначили на посаду голови АМКУ... У когось може виникнути питання, а чому дали на це згоду?” — наголосив Кушнірук.

Він зауважує, що в українському парламенті в усі роки незалежності були лобісти інтересів аграрного лобі.

“Лише мушу визнати, що такого брутального пограбування та нахабства можновладців по відношенню до власних громадян я навіть за часів президентства Януковича не пригадую”, — резюмував економіст.

У контексті

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Усе тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. Начебто формули “Роттердам+”, коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свої статки заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило "Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

В уряді зазначали, що для стабілізації цін на внутрішньому ринку розглядають можливість обмеження експорту соняшникової олії.

Також на днях в Мінекономіки заявили, що зібрали виробників олії і вказали їм на штучне утримання високих цін. Після цього найбільший виробник “Кернел” заявив про зниження цін на олію на 10%. Однак стосується це лише маловідомих соціальних брендів: “Розумний вибір”, “Сімка” і “extra”. Про здешевлення популярних серед українців “Чумак”, “Щедрий дар” та “Стожар” у Веревського промовчали. 

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