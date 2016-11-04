Эксперт: законопроект Ю.Деревьянка - аналог "законов 16 января"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Законопроект народного депутата Юрия Деревянко, который предлагает антикоррупционным активистам подавать электронные декларации - это просто месть депутатов, которых заставили показать свое состояние. Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель проекта "Центр.ua" Андрей Андрушкив, передает УНН.
"Есть такая часть саги "Звездные войны", называется "Империя наносит ответный удар" - это можно таким образом рассматривать. Потому что когда идет дискуссия в поле - согласно закону начнутся проверки НАПК и по закону вы вынуждены объяснить, откуда у вас взялось 300 килограммов денег, когда вы работаете на государственной службе. И вместо того, чтобы искать какое-то оправдание, или думать о том, как ему переехать в Лондон, или на Британские Виргинские острова, чиновник начнет говорить - а вы живете на средства иностранных грантов", - сказал А. Андрушкив.
"Уже есть заявление Еврокомиссии о том, что это давление и там указано, что это возвращение к стилю управления Януковича. Это такой филиал "16 января" имеем сейчас, тогда так же один в одном из законов был желанием всех подвести под одну такую черточку", - отметил он.
Как сообщал УНН, обнародование информации в декларациях имеет целью эффект недопущения переизбрания нардепов, которые получили в непонятный способ большие ресурсы, на следующих выборах.