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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Експерт: законопроект Ю.Дерев’янка – аналог "законів 16 січня"

Експерт: законопроект Ю.Дерев’янка – аналог "законів 16 січня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Законопроект народного депутата Юрія Дерев’янка, який пропонує антикорупційним активістам подавати електронні декларації — це просто помста депутатів, яких змусили показати свої статки. Про це в ефірі “5 каналу” заявив керівник проекту “Центр.ua” Андрій Андрушків, передає УНН.

“Є така частина саги „Зоряні війни“, називається „Імперія наносить удар у відповідь“ — це можна таким чином розглядати. Тому що коли іде дискусія в полі — згідно закону почнуться перевірки НАЗК і згідно закону ви змушені пояснити, звідки у вас взялось 300 кілограмів грошей, коли ви працюєте на державній службі. І замість того, щоб шукав якесь виправдання, або думати про те, як йому переїхати в Лондон, або на Британські Віргінські острови, чиновник почне казати — а ви живете на кошти іноземних грантів”, — сказав А. Андрушків.

“Уже є заява Єврокомісії про те, що це тиск і там зазначено, що це повернення до стилю управління Януковича. Це такий філіал „16 січня“ маємо зараз, тоді так само один в одному з законів було бажання всіх підвести під одну таку рисочку”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, оприлюднення інформації в деклараціях має на меті ефект недопущення переобрання нардепів, які отримали в незрозумілий спосіб великі ресурси, на наступних виборах.

Українські Національні Новини

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