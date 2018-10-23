Эксперт: выход США из Договора о ликвидации ракет вызовет краткосрочную гонку вооружений

"Если Соединённые Штаты выйдут из договора, это раскрутит гонку вооружений, вынуждая РФ выделять больше финансовых ресурсов на оборону и развитие ракетных технологий. Это может иметь негативные последствия для России в стратегической перспективе, поскольку экономика РФ не в том состоянии, чтобы потянуть долгосрочную конкуренцию с США на рынке вооружений. Однако тактически это даст России повод начать развёртывание ракетных комплексов в своём "ближнем зарубежье", а также развивать дальше ракетно-ядерные системы.

Впрочем, я хочу отметить, что главная цель этого шага США – вовсе не Россия, а Китай. Разрывая старый Договор 1987 года, Вашингтон планирует втянуть в него Китай, у которого имеется не меньше ракет, чем у РФ. Для США важно загнать Пекин в те же рамки, в которые когда-то загнали Советский Союз. Если Китай откажется, что гонка вооружений будет не только лишь между РФ и США, а гораздо более глобально и всеохватывающая", - считает эксперт.

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Куса отмечает, что гонка вооружения возможна, если не будет подписан новый договор.

"Если Россия и Китай не согласятся подписывать новый договор под давлением США, да, гонка вооружений станет реальностью. Однако я считаю, что она продлится не более 1-3 лет, пока стороны снова не сядут за стол переговоров и не договорятся о новом соглашении", - пояснил эксперт.

Куса добавил, что гонка вооружений влечет за собой опасность и для других стран, которые вовсе не хотят в этом участвовать.

"Европа больше всех проиграет в таком случае, ибо окажется зажатой между США и РФ с их ракетами, нацеленными друг на друга. В отличие от времён "холодной войны", когда Западная Европа боялась угрозы "красного вторжения" СССР и поэтому находилась под ракетным зонтиком США, сейчас эта угроза со стороны РФ для них неочевидна. В нынешнем глобализированном мире откат к биполярному противостоянию – это архаизм в глазах многих европейских и азиатских элит. Германия, Франция, Италия и Восточная Европа станут первыми, кто не захочет стать буфером между РФ и США в их ракетном противостоянии. Развёртывание американских ракет в Восточной Европе и аналогичные действия России повышает риск военного конфликта и общеевропейское напряжение. А это отпугивает инвесторов. Кстати, в такой же проигрышной ситуации окажется Украина, став буфером между США и РФ", - считает Куса.

Эксперт добавил, что Европейский Союз не видит смысла в гонке вооружений.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал желание США выйти из ракетного договора.