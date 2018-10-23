Експерт: вихід США з Договору про ліквідацію ракет викличе короткострокову гонку озброєнь

ukru
Ексклюзив
15:27 • 37867 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 72371 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 122506 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 106040 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 99148 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110496 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 129624 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74504 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82769 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 166812 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
752 мм
Похмуро, очікується початок дощу через 2 години
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 65934 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 114651 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 93249 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 72678 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 70824 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 122506 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 129624 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 166812 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 509647 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 11811 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 13850 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 24708 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54528 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58460 перегляди
Актуальне
Експерт: вихід США з Договору про ліквідацію ракет викличе короткострокову гонку озброєнь

Експерт: вихід США з Договору про ліквідацію ракет викличе короткострокову гонку озброєнь

Київ • УНН

 • 15898 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Вихід США з Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД) викличе гонку озброєнь, змушуючи РФ виділяти більше фінансових ресурсів на оборону і розвиток ракетних технологій, але така гонка не триватиме більше 1-3 років. Про це заявив у коментарі УНН експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"Якщо Сполучені Штати вийдуть з договору, це розкрутить гонку озброєнь, змушуючи РФ виділяти більше фінансових ресурсів на оборону і розвиток ракетних технологій. Це може мати негативні наслідки для Росії у стратегічній перспективі, оскільки економіка РФ не в тому стані, щоб потягнути довгострокову конкуренцію з США на ринку озброєнь. Однак тактично це дасть Росії привід почати розгортання ракетних комплексів у своєму "ближньому зарубіжжі", а також розвивати далі ракетно-ядерні системи.

Утім, я хочу відзначити, що головна мета цього кроку США - зовсім не Росія, а Китай. Розриваючи старий Договір 1987 года, Вашингтон планує втягнути у нього Китай, у якого є не менше ракет, ніж у РФ. Для США важливо загнати Пекін у ті ж рамки, у які колись загнали Радянський Союз. Якщо Китай відмовиться, що гонка озброєнь буде не лише між РФ і США, а набагато більш глобальною і всеохоплюючою", - вважає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО прокоментували бажання США вийти з ракетного договору

Куса зазначає, що гонка озброєння можлива, якщо не буде підписано новий договір.

"Якщо Росія і Китай не погодяться підписувати новий договір під тиском США, так, гонка озброєнь стане реальністю. Однак я вважаю, що вона триватиме не більше 1-3 років, поки сторони знову не сядуть за стіл переговорів і не домовляться про нову угоду", - пояснив експерт.

Куса додав, що гонка озброєнь тягне за собою небезпеку і для інших країн, які зовсім не хочуть у цьому брати участь.

"Європа найбільше програє у такому випадку, бо опиниться затиснутою між США і РФ з їх ракетами, націленими одна на одну. На відміну від часів "холодної війни", коли Західна Європа боялася загрози "червоного вторгнення" СРСР і тому перебувала під ракетною парасолькою США, зараз ця загроза з боку РФ для них неочевидна. У нинішньому глобалізованому світі відкат до біполярного протистояння - це архаїзм в очах багатьох європейських і азіатських еліт. Німеччина, Франція, Італія і Східна Європа стануть першими, хто не захоче стати буфером між РФ і США у їхньому ракетному протистоянні. Розгортання американських ракет у Східній Європі і аналогічні дії Росії підвищують ризик військового конфлікту і загальноєвропейську напруга. А це відлякує інвесторів. До речі, у такий же програшній ситуації опиниться Україна, ставши буфером між США і РФ", - вважає Куса.

Експерт додав, що Європейський Союз не бачить сенсу у гонці озброєнь.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін прокоментував бажання США вийти з ракетного договору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44