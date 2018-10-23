Експерт: вихід США з Договору про ліквідацію ракет викличе короткострокову гонку озброєнь

"Якщо Сполучені Штати вийдуть з договору, це розкрутить гонку озброєнь, змушуючи РФ виділяти більше фінансових ресурсів на оборону і розвиток ракетних технологій. Це може мати негативні наслідки для Росії у стратегічній перспективі, оскільки економіка РФ не в тому стані, щоб потягнути довгострокову конкуренцію з США на ринку озброєнь. Однак тактично це дасть Росії привід почати розгортання ракетних комплексів у своєму "ближньому зарубіжжі", а також розвивати далі ракетно-ядерні системи.

Утім, я хочу відзначити, що головна мета цього кроку США - зовсім не Росія, а Китай. Розриваючи старий Договір 1987 года, Вашингтон планує втягнути у нього Китай, у якого є не менше ракет, ніж у РФ. Для США важливо загнати Пекін у ті ж рамки, у які колись загнали Радянський Союз. Якщо Китай відмовиться, що гонка озброєнь буде не лише між РФ і США, а набагато більш глобальною і всеохоплюючою", - вважає експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО прокоментували бажання США вийти з ракетного договору

Куса зазначає, що гонка озброєння можлива, якщо не буде підписано новий договір.

"Якщо Росія і Китай не погодяться підписувати новий договір під тиском США, так, гонка озброєнь стане реальністю. Однак я вважаю, що вона триватиме не більше 1-3 років, поки сторони знову не сядуть за стіл переговорів і не домовляться про нову угоду", - пояснив експерт.

Куса додав, що гонка озброєнь тягне за собою небезпеку і для інших країн, які зовсім не хочуть у цьому брати участь.

"Європа найбільше програє у такому випадку, бо опиниться затиснутою між США і РФ з їх ракетами, націленими одна на одну. На відміну від часів "холодної війни", коли Західна Європа боялася загрози "червоного вторгнення" СРСР і тому перебувала під ракетною парасолькою США, зараз ця загроза з боку РФ для них неочевидна. У нинішньому глобалізованому світі відкат до біполярного протистояння - це архаїзм в очах багатьох європейських і азіатських еліт. Німеччина, Франція, Італія і Східна Європа стануть першими, хто не захоче стати буфером між РФ і США у їхньому ракетному протистоянні. Розгортання американських ракет у Східній Європі і аналогічні дії Росії підвищують ризик військового конфлікту і загальноєвропейську напруга. А це відлякує інвесторів. До речі, у такий же програшній ситуації опиниться Україна, ставши буфером між США і РФ", - вважає Куса.

Експерт додав, що Європейський Союз не бачить сенсу у гонці озброєнь.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін прокоментував бажання США вийти з ракетного договору.