Эксперт: цены на топливо начнут снижаться уже в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В ближайшие дни в Украине снизятся цены на топливо из-за падения цен на нефть, что происходит на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в комментарии УНН сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
"Мы страна-импортер нефтепродуктов - это наша самая мощная статья расходов валютных, 85% топлива мы импортируем, даже я бы сказал больше, потому что те 15%, которые производят у нас, они производятся из импортной нефти. Конечно, если этот товар дешевеет, то мы будем меньше за него платить валюты", - отметил он.
Куюн подчеркнул, что цена нефтепродуктов зависит не только он цены импортного товара, но и от курса валют.
"Другое дело, не будет линейного падения цен, поскольку это импортный товар, его конечная стоимость будет зависеть от курса валют. А курс доллара на межбанке был 24,50 в начале всех событий, сегодня он 27. Доллар прибавил 2,50 гривны и это для нефтепродуктов означает примерно 2 гривны на литр есть повышение себестоимости, но падение самой абсолютной, то, что мы видим в мире, оно, условно говоря, дает снижение себестоимости на четыре гривны за литр, или пять. Это я рассказываю примерно, чтобы было понятно как это ценообразование происходит. Поэтому видим, что фактор снижения цен преобладает фактор валютный", - добавил он.
Директор консалтинговой группы А-95 акцентировал внимание на том, что есть все предпосылки для снижения цены на топливо.
"Это мы сейчас видим в оптовом сегменте, где закупают нефтепродукты промышленность, на колонках пока нет такого движения, но буквально, если не сегодня, то завтра цены должны пойти вниз", - подытожил Куюн.
Напомним, цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года.