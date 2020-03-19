Експерт: ціни на пальне почнуть знижуватися вже найближчими днями

КИЇВ. 19 березня. УНН. Найближчими днями в України знизяться ціни на пальне через падіння цін на нафту, що відбувається на фоні ситуації з коронавірусом. Про це у коментарі УНН повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.