Експерт: ціни на пальне почнуть знижуватися вже найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Найближчими днями в України знизяться ціни на пальне через падіння цін на нафту, що відбувається на фоні ситуації з коронавірусом. Про це у коментарі УНН повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
“Ми країна-імпортер нафтопродуктів — це наша найпотужніша стаття розходів валютних, 85% пального ми імпортуємо, навіть я би сказав більше, тому що ті 15%, які виробляють у нас, вони виробляються із імпортної нафти. Звичайно, якщо цей товар дешевшає, то ми будемо менше за нього платити валюти”, — зазначив він.
Куюн зауважив, що ціна нафтопродуктів залежить не лише він ціни імпортного товару, а й від курсу валют.
“Інша справа, не буде лінійного падіння цін, оскільки це імпортний товар, його кінцева вартість буде залежити від курсу валют. А курс долара на міжбанку був 24,50 на початку всіх подій, сьогодні він 27. Долар додав 2,50 гривні і це для нафтопродуктів означає приблизно 2 гривні на літр є підвищення собівартості, але падіння самої абсолютної, те, що ми бачимо у світі, воно, умовно кажучи, дає зниження собівартості на чотири гривні за літр, або п’ять. Це я розповідаю приблизно, щоб було зрозуміло як це ціноутворення відбувається. Тому бачимо, що фактор зниження цін переважає фактор валютний”, — додав він.
Директор консалтингової групи А-95 акцентував увагу на тому, що є всі передумови для зниження ціни на пальне.
“Це ми зараз бачимо в оптовому сегменті, де закуповують нафтопродукти промисловість, на колонках поки що немає такого руху, але буквально, якщо не сьогодні, то завтра ціни мають піти вниз”, — підсумував Куюн.
Нагадаємо, ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року.