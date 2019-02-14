Эксперт: Тимошенко, в отличие от Порошенко, предлагает снизить цену на газ до экономически обоснованной

Кучеренко напомнил, что уже сегодня постановлением правительства заложено увеличение цены на газ с 1 мая 2019 на 15%, с 1 января следующего года - еще на 25%.

"Украина уже входит в коллапс. Украинская загоняют в глубокую долговую яму, и выход из нее будет очень и очень тяжелым. Победа Порошенко - это однозначное увеличение тарифной нагрузки, рост цены на газ, а следовательно и увеличение тарифов на тепло и горячую воду", - отметил председатель Союза собственников жилья.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский заявил на пресс-конференции, что тарифы для действующей власти превратились в инструмент ограбления населения. "Большая часть населения может оказаться в состоянии энергетической бедности, когда человек уже вынуждена выбирать - купить еду тепло", - отметил он.

Эксперты отмечают: стране срочно необходима альтернатива сегодняшний кабальной тарифной политике власти. Такую альтернативу предлагает Юлия Тимошенко.

"Модель Тимошенко - это экономически обоснованная справедливая цена на газ на уровне 3500 грн за тысячу кубометров, это полный учет газа и тепла, это сделать платежку абсолютно подъемной для подавляющего большинства населения", - отметил Алексей Кучеренко.

Эксперты просчитали, что по модели, которую предлагает лидер "Батькивщины", 90% украинский иметь возможность спокойно оплачивать коммуналку из собственных доходов и не будут вынуждены идти в кабалу субсидий.