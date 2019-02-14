Експерт: Тимошенко, на відміну від Порошенка, пропонує знизити ціну на газ до економічно обґрунтованої

Кучеренко нагадав, що вже сьогодні постановою уряду закладено збільшення ціни на газ з 1 травня 2019 р. на 15 %, з 1 січня наступного року – ще на 25 %.

"Україна вже входить у колапс. Українців заганяють у глибоку боргову яму, і вихід з неї буде дуже і дуже важким. Перемога Порошенка – це однозначне збільшення тарифного навантаження, зростання ціни на газ, а отже і збільшення тарифів на тепло і гарячу воду", – наголосив голова Спілки власників житла.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський заявив на прес-конференції, що тарифи для чинної влади перетворилися на інструмент пограбування населення. "Більша частина населення може опинитися в стані енергетичної бідності, коли людина вже змушена обирати – купити їжу чи тепло", – зауважив він.

Експерти наголошують: країні терміново необхідна альтернатива сьогоднішній кабальній тарифній політиці влади. Таку альтернативу пропонує Юлія Тимошенко.

"Модель Тимошенко – це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ на рівні 3500 грн за тисячу кубометрів, це повний облік газу і тепла, це зробити платіжку абсолютно підйомною для переважної більшості населення", – наголосив Олексій Кучеренко.

Експерти прорахували, що за моделлю, яку пропонує лідер"Батьківщини", 90% українців матимуть можливість спокійно оплачувати комуналку з власних доходів і не будуть змушені йти у кабалу субсидій.