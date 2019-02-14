Експерт: Тимошенко, на відміну від Порошенка, пропонує знизити ціну на газ до економічно обґрунтованої
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Юлія Тимошенко планує після перемоги на виборах запровадити справедливу, економічно обґрунтовану ціну на газ, на відміну від Петра Порошенка, який піде на чергове підвищення тарифів. Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Спілки власників житла, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко, передає УНН.
Кучеренко нагадав, що вже сьогодні постановою уряду закладено збільшення ціни на газ з 1 травня 2019 р. на 15 %, з 1 січня наступного року – ще на 25 %.
"Україна вже входить у колапс. Українців заганяють у глибоку боргову яму, і вихід з неї буде дуже і дуже важким. Перемога Порошенка – це однозначне збільшення тарифного навантаження, зростання ціни на газ, а отже і збільшення тарифів на тепло і гарячу воду", – наголосив голова Спілки власників житла.
Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський заявив на прес-конференції, що тарифи для чинної влади перетворилися на інструмент пограбування населення. "Більша частина населення може опинитися в стані енергетичної бідності, коли людина вже змушена обирати – купити їжу чи тепло", – зауважив він.
Експерти наголошують: країні терміново необхідна альтернатива сьогоднішній кабальній тарифній політиці влади. Таку альтернативу пропонує Юлія Тимошенко.
"Модель Тимошенко – це економічно обґрунтована справедлива ціна на газ на рівні 3500 грн за тисячу кубометрів, це повний облік газу і тепла, це зробити платіжку абсолютно підйомною для переважної більшості населення", – наголосив Олексій Кучеренко.
Експерти прорахували, що за моделлю, яку пропонує лідер"Батьківщини", 90% українців матимуть можливість спокійно оплачувати комуналку з власних доходів і не будуть змушені йти у кабалу субсидій.