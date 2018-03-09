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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30659 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45601 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50094 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100141 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89721 просмотра

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Эксперт: террористическая группировка "Аль-Каида" активизировалась по всему миру

Эксперт: террористическая группировка "Аль-Каида" активизировалась по всему миру

Киев  •  УНН

 • 8065 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Террористическая группировка “Аль-Каида”, известная самыми кровавыми в мире терактами 11 сентября 2001 года в США, в последнее время значительно усилилась и насчитывает десятки тысяч боевиков. Такую оценку привел в бюллетене нью-йоркской неправительственной организации Совета по международным делам американский эксперт Брюс Хоффман, информирует УНН.

“Сейчас в формированиях под контролем” Аль-Каиды “и связанных с ней группировок находятся десятки тысяч людей, создает угрозу подрыва региональной стабильности, а также дает возможность боевикам совершать вылазки против тех, кого они провозгласили своими врагами в странах Ближнего Востока, Африки, юго-Восточной Азии, Европы, а также в России, — отметил он. — На пространстве от северо-западной Африки в юго-восточной Азии „Аль-Каида“ объединила почти два десятка группировок”.

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Только в Сирии, по данным эксперта, в рядах “Аль-Каиды” насчитывается около 20 тыс. боевиков, в Йемене — около 4 тыс., ещё около 7 тыс. — в Сомали. Как указывается в диаграмме, расположенной в бюллетене, в Ливии действуют около 5 тыс. боевиков, в странах Магриба — 4 тыс., в Индонезии — 3 тыс., в Египте — тысяча, в Афганистане, Пакистане и Индии — около 800, в Бангладеше — 300 и в России — около 100.

В качестве примера активизации боевиков Хоффман отметил теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 году, нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo 7 января 2015, а также указал на то, что группировка “Аль-Каиды” в Йемене может совершать теракты, направленные против самолетов гражданской авиации.

Напомним, джихадистская террористическая организация “Аль-Каида” во многих частях мира является большей угрозой, нежели группировка “Исламское государство”, считают эксперты ООН. Однако следует отметить, что на территории с населением в 10 млн человек в Ираке и Сирии террористическая милитаристская организация Исламское Государство фактически создала непризнанное мусульманское государство, чего никогда не удавалось “Аль-Каиде”.

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