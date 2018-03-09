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Експерт: терористичне угрупування "Аль-Каїда" активізувалося по всьому світу

Експерт: терористичне угрупування "Аль-Каїда" активізувалося по всьому світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Терористичне угрупування “Аль-Каїда”, відоме найкривавішими у світі терактами 11 вересня 2001 року в США, останнім часом значно посилилася і налічує десятки тисяч бойовиків. Таку оцінку привів у бюлетені нью-йоркської неурядової організації Ради з міжнародних справ американський експерт Брюс Хоффман, інформує УНН.

“Зараз у формуваннях під контролем „Аль-Каїди“ і пов’язаних з нею угруповань знаходяться десятки тисяч людей, що створює загрозу підриву регіональної стабільності, а також дає можливість бойовикам здійснювати вилазки проти тих, кого вони проголосили своїми ворогами у країнах Близького Сходу, Африки, південно-Східної Азії, Європи, а також у Росії, — зазначив він. — На просторі від північно-західної Африки до південно-Східної Азії „Аль-Каїда“ об’єднала майже два десятка угруповань”.

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Тільки у Сирії, за даними експерта, в рядах “Аль-Каїди” налічується близько 20 тис. бойовиків, в Ємені — близько 4 тис., близько 7 тис. — у Сомалі. Як вказується в діаграмі, розміщеній у бюлетені, в Лівії діють близько 5 тис. бойовиків, у країнах Магрибу — 4 тис., в Індонезії — 3 тис., в Єгипті — тисяча, в Афганістані, Пакистані та Індії — близько 800, у Бангладеші — 300 і в Росії — близько 100.

Як приклад активізації бойовиків Хоффман вказав на теракт у метро Санкт-Петербурга 3 квітня 2017 році, напад на редакцію журналу Charlie Hebdo 7 січня 2015 року, а також на те, що угруповання “Аль-Каїди” в Ємені може здійснювати теракти, спрямовані проти літаків цивільної авіації.

Нагадаємо, джихадистська терористична організація “Аль-Каїда” у багатьох частинах світу є більшою загрозою, ніж угруповання “Ісламська держава”, вважають експерти ООН. Однак слід зазначити, що на території з населенням у 10 млн чоловік в Іраку та Сирії терористична мілітаристська організація Ісламська Держава фактично створила невизнану мусульманську державу, чого ніколи не вдавалося “Аль-Каїді”.

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