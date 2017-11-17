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Эксперт: современные дома теплые и долговечнее "хрущевок"

Эксперт: современные дома теплые и долговечнее "хрущевок"

Киев  •  УНН

 • 20588 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Жилые новостройки являются более качественными и долговечными за "хрущевки". Также новые дома являеюся теплее жилья возведеного 20-30 лет назад. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

"Сегодня подавляющее большинство застройщиков стараются строить красиво и качественно, чтобы не портить свою репутацию. Они будут использовать преимущественно монолитный каркас, это долговечный каркас. Он может противостоять сейсмическим колебаниям, это одна из преимуществ таких новостроек," - считает эксперт.

Д.Шульга заметил, что практически все новостройки утеплены.

"Если сравнить со старыми хрущевками, панельками, кирпичными домами, которые строили 20-30 лет назад - то все дома сейчас фактически утеплены. Не важно это пенопласт или минвата - но все они утеплены, в отличие от старых домов. Эти дома более энергоэффективные и у людей уходит меньше средств на содержание квартиры, на коммунальные услуги," - подчеркнул эксперт.

Также новостройки - это новая проводка, а следовательно пожарная безопасность таких домов на более высоком уровне. Также это чистые и светлые парадные, новые лифты, видеонаблюдения, а значит и безопасность жителей.

"Главное чтобы застройщик качественно строил, это и новые коммуникации и благоустройство дома и придомовой территории. Новые котлы и штукатурка. И кстати - ремонт делать дешевле. Потому что когда человек заезжает в старый дом - там и перепланировки и полностью переработка старого на новое. А в новом доме стоят радиаторы, окна, отопление, канализация, стяжка - штукатурка - и это 30-40% удешевления ремонта", - считает эксперт.

УНН ранее писал, что застройщики кроме утепления домов, прибегают к другим мерам обеспечения энергоэффективности и экономии.

Например, ЧАО "ХК "Киевгорстрой" недавно сообщил, что будет устанавливать на своих домах солнечные батареи и устройства для зарядки электромобилей. Первым домом, где установят батареи, станет новостройка по ул. Иоанна Павла II. За счет батарей будут освещаться места общего назначения. Как пояснили в компании, пока это эксперимент, но в дальнейшем компания будет расширять применение экологических и энергосберегающих технологий, как того требует время.

Украинские Национальные Новости

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