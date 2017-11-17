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Експерт: сучасні будинки тепліші та довговічніші за "хрущовки"

Експерт: сучасні будинки тепліші та довговічніші за "хрущовки"

Київ • УНН

 • 20602 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Житлові новобудови є якіснішими та довговічнішими за “хрущовки”. Також нові будинки є теплішими за житло зведене 20-30 років тому. Про це у коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.

“Сьогодні переважна більшість забудовників стараються будувати гарно і якісно аби не псувати свою репутацію. Вони будуть використовувати переважно монолітний каркас, це є довговічний каркас. Він може протистояти якимось сейсмічним коливанням, це є одна із переваг таких новобудов”, — вважає експерт.

Д.Шульга зауважив, що сьогодні практично всі новобудови утеплені.

“Якщо порівняти із старими хрущовками, панельками, цегляними будинками, які будували 20-30 років тому — то всі будинки зараз фактично утеплені. Не важливо це пінопласт чи мінвата — але всі вони утеплені, на відміну від старих будинків. Ці будинки більш енергоефективні і у людей йде менше коштів на утримання квартири, на комунальні послуги”, — наголосив експерт.

Також новобудови — це нова проводка, а отже пожежна безпека таких будинків на більш високому рівні. Також це чисті та світлі парадні, нові ліфти, відеоспостереження, а отже і безпека мешканців.

“Головне щоб забудовник якісно будував, це і нові комунікації і благоустрій будинку та прибудинкової території. Нові котли і штукатурка. І до речі — ремонт робити дешевше. Бо коли людина заїжджає у старий будинок — там і перепланування і повністю переробка старого на нове. А у новому будинку стоять радіатори, вікна, опалення, каналізація, стяжка — штукатурка — і це 30-40% здешевлення ремонту,” — вважає експерт.

УНН раніше писав, що забудовники окрім утеплення будинків, вдаються до інших заходів забезпечення енергоефективності та ощадливості.

Наприклад, ПрАТ “ХК “Київміськбуд” недавно повідомив, що буде встановлювати на своїх будинках сонячні батареї і пристрої для зарядки електромобілів. Першим будинком, де встановлять батареї, стане новобудова по вул. Івана Павла II. За рахунок батарей будуть освітлюватися місця загального призначення. Як пояснили в компанії, поки це експеримент, але в подальшому компанія розширюватиме застосування екологічних та енергозберігаючих технологій, як того вимагає час.

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