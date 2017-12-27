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Эксперт рассказал, как ЕС использует Украину

Киев • УНН

 • 18742 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинская экономика остается сырьевым придатком для ЕС, причем, странам Европы это выгодно. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Павел Мороз.

Эксперт рассказал, как ЕС использует Украину

Стремительное развитие украинского агропромышленного комплекса всегда вызывало обеспокоенность ЕС, поэтому вместо открытых рынков Украина получила квоты и ограничения. Ярким примером являются события 2015 года, когда осознавая рост конкуренции на международных рынках, ЕС настойчиво рекомендовал Украине ограничить отечественных фермеров в дотациях и льготах, рассказал эксперт.

"С конца 1990 до 2015 года в Украине действовал спецрежим налогообложения для сельскохозяйственных производителей, от которого выиграли все категории агропроизводителей - от зерновиков к производителям продукции с высокой добавленной стоимостью. Относительно последних, то это производители курятины, яиц, меда, продукции садоводства и овощеводства.

Компании, использовали благоприятные условия государственной поддержки стали лидерами - каждый в своем секторе. А по своему потенциалу некоторые из них были готовы конкурировать с мощными европейскими производителями, в том числе за счет высокого качества и низкой цены продукции. Однако, вместе со стремлениями европеизироваться мы получили ассоциации с ЕС, а с ней и квоты, тарифные ограничения, только нивелируют конкуренцию между украинскими и европейскими производителями сельскохозяйственной продукции - в пользу последних", - сказал П.Мороз.

Сейчас значительная часть аграрного экспорта в страны ЕС остается сырьевой, а европейских квот хватает только на полгода, отметил он.

"Всего за полгода Украина полностью использовала квоты на поставки в ЕС продукции с высокой добавленной стоимостью - меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, курятины. Прежде всего это касается производства курятины, где годовая квота составляет 16,8 тыс. тонн, из них часть это полуфабрикаты. С 2018 года это будет только 17,6 тыс. тонн. К примеру, экспорт курятины компании "МХП" за 9 месяцев этого года составил 176 тыс. тонн. То есть, европейская квота - это лишь 10% от общего объема экспорта одной компании. Это ничтожно малые объемы", - пояснил П.Мороз.

В то же время, Украина должна стремиться экспортировать не сырье, а товары с добавленной стоимостью, поскольку от этого зависит наполнение бюджета и социальное развитие страны, подчеркнул эксперт.

"Для понимания, предприятия переработки и производители продукции с высокой добавленной стоимостью - это налоги не только в Госбюджет, но и в местные бюджеты, это рабочие места прежде всего в селах, высокая и, что главное для Украины, "белая" заработная плата, социальная ответственность", - рассказал П.Мороз.

Крупнейшими противниками преференций для Украины оказались Венгрия и Польша, считая их угрозой для своих агропроизводителей, добавил он.

"В 2017 году противником предложенного увеличения объема преференций для Украины стала также Франция", - резюмировал П.Мороз.

Как сообщал УНН, первое полугодие 2017 года ознаменовался для Украины отрицательным сальдо внешней торговли со странами ЕС в размере более 1,3 млрд долл. США.

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