Эксперт рассказал, как спирт может помочь государству преодолеть коронавирус

По словам Лучечко, для начала Минздрав должен заказать в достаточном количестве производство спиртосодержащих веществ на мощностях ГП "Укрспирт", производственные мощности которого работают в разных регионах Украины.

Далее Кабмин, исходя из потребности Минздрава в спиртосодержащих веществах, должнен увеличить квоту их производства для предприятий спиртовой промышленности. Такая квота пересматривается раз в месяц, уточняет Лучечко.

Систему надзора за производством спиртосодержащих веществ, необходимых для нужд производителей антисептических препаратов, должны установить СБУ и ГФС, пишет эксперт.

"Производители антисептических препаратов должны в месячный срок установить электронные счетчики для контроля оборота спирта, чтобы устранить возможность злоупотреблений", - добавляет Лучечко.

При этом важно, чтобы отгрузки спирта водочным компаниям приостановили на 3 дня. Речь о 300-400 тоннах спирта, которые можно направить на нужды МОЗ, добавляет специалист.

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"Производство спирта должно происходить под полным контролем государства. При политической воли государства можно удешевить спиртосодержащее сырье для производителей антисептических препаратов, чтобы граждане Украины имели возможность покупать антисептики по минимальным ценам", - пишет Лучечко.

После того, как Украина удовлетворит собственные потребности в этиловом спирте, и выработает достаточное количество антисептиков - можно выходить из спиртосодержащей продукцией на европейский рынок, убежден эксперт.

"Поскольку Европа сегодня больше всего страдает от пандемии коронавируса и для данного региона мира увеличение производства антисептических препаратов приобретает судьбоносное значение", - аргументирует он.

Уместно также частично снять запрет на экспорт этилового спирта из Украины. Потому что через его действие отечественные производители спиртосодержащих веществ не могут выйти на европейский рынок. Тогда как производители спирта из Российской Федерации и Молдовы через аффилированные структуры - активно работают на рынке ЕС, пишет Лучечко.

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"При этом государство должно установить индикативные цены на спиртосодержащую продукцию, которая продается на внутреннем рынке. Это позволит сохранить спиртовую отрасль и помочь Европе в преодолении пандемии коронавируса", - пишет специалист.

Лучечко добавил, что государство должно стимулировать наращивание отечественного производства спирта. И удешевление продукта - чтобы увеличить изготовление антисептических препаратов, которые крайне необходимы для недопущения распространения смертельно опасного вируса, резюмировал он.

Напомним, как сообщалось в УНН, Минздрав заявил о намерениях упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств.