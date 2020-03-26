Експерт розповів, як спирт може допомогти державі подолати коронавірус

За словами Лучечка, для початку МОЗ має замовити у достатній кількості виробництво спиртовмісних речовин на потужностях ДП "Укрспирт", виробничі потужності якого працюють у різних регіонах України.

Далі Кабмін, виходячи з потреби МОЗ у спиртовмісних речовинах, має збільшити квоту їх виробництва для підприємств спиртової промисловості. Така квота переглядається раз в місяць, уточнює Лучечко.

Систему нагляду за виробництвом спиртовмісних речовин, необхідних для потреб виробників антисептичних препаратів, мають встановити СБУ та ДФС, пише експерт.

"Виробники антисептичних препаратів мають у місячний термін встановити електронні лічильники для контролю обігу спирту, щоб усунути можливість зловживань", - додає Лучечко.

При цьому важливо, аби відвантаження спирту горілчаним компаніям призупинили на 3 дні. Мова про 300-400 тон спирту, які можна направити на потреби МОЗ, додає фахівець.

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"Виробництво спирту має відбуватися під повним контролем держави. За умови політичної волі держави можна здешевити спиртовмісну сировину для виробників антисептичних препаратів, щоб громадяни України мали можливість купувати антисептики за мінімальними цінами", - пише Лучечко.

Після того, як Україна задовольнить власні потреби у етиловому спирті, і виробить достатню кількість антисептиків – можна виходити зі спиртовмісною продукцією на європейський ринок, переконаний експерт.

"Оскільки Європа сьогодні чи не найбільше страждає від пандемії коронавірусу і для даного регіону світу збільшення виробництва антисептичних препаратів набуває доленосного значення", - аргументує він.

Доречно також частково зняти заборону на експорт етилового спирту з України. Бо через її дію вітчизняні виробники спиртовмісних речовин не можуть вийти на європейський ринок. Тоді як виробники спирту з Російської Федерації та Молдови через афілійовані структури - активно працюють на ринку ЄС, пише Лучечко.

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"При цьому держава має встановити індикативні ціни на спиртовмісну продукцію, яка продається на внутрішньому ринку. Це дасть можливість зберегти спиртову галузь та допомогти Європі у подоланні пандемії коронавірусу", - пише фахівець.

Лучечко додав, що держава має стимулювати нарощення вітчизняного виробництва спирту. І здешевлення продукту – аби збільшити виготовлення антисептичних препаратів, які вкрай необхідні для недопущення поширення смертельно небезпечного вірусу, резюмував він.

Нагадаємо, як повідомлялося в УНН, МОЗ заявило про наміри спростити процедуру реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів.