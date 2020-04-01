Эксперт рассказал, как потепление повлияло на перелетных птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Некоторые перелетные птицы, не улетали в теплые края из-за мягкого климата этой зимой. Например, белощекого крачка, который зимует в Африке видели у Дуная. Об этом журналисту УНН рассказал орнитолог из Института зоологии НАНУ в Киеве Геннадий Фесенко.
"Перелетным птицам было достаточно комфортно зимовать. Наблюдали больше на юге тех птиц, которых у нас зимой никогда не бывало. Например, такая небольшая птица как белощекая крачка - это родственник мартыновых. Они зимуют, как правило, в Африке, далеко улетают, а в этом году несколько птиц видели у Дуная, придунайских озерах", - рассказал Фесенко.
По его словам, в первой декаде марта в южных районах видели удода, который обычно прилетает в конце марта на юг, а на север в середине апреля.
Как сообщал УНН, сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц.
Напомним, потепление океанов приводит к смещению морской флоры и фауны к полюсам.
Как сообщалось, в феврале в лесах под Каховкой погибли более 1 тыс. грачей, после чего было решено провести экспертизу. Весной стали известны результаты исследований трупов умерших птиц.