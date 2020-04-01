Эксперт рассказал, как потепление повлияло на перелетных птиц

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Некоторые перелетные птицы, не улетали в теплые края из-за мягкого климата этой зимой. Например, белощекого крачка, который зимует в Африке видели у Дуная. Об этом журналисту УНН рассказал орнитолог из Института зоологии НАНУ в Киеве Геннадий Фесенко.