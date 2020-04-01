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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59100 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68674 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80798 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Эксперт рассказал, как потепление повлияло на перелетных птиц

Эксперт рассказал, как потепление повлияло на перелетных птиц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Некоторые перелетные птицы, не улетали в теплые края из-за мягкого климата этой зимой. Например, белощекого крачка, который зимует в Африке видели у Дуная. Об этом журналисту УНН рассказал орнитолог из Института зоологии НАНУ в Киеве Геннадий Фесенко.

"Перелетным птицам было достаточно комфортно зимовать. Наблюдали больше на юге тех птиц, которых у нас зимой никогда не бывало. Например, такая небольшая птица как белощекая крачка - это родственник мартыновых. Они зимуют, как правило, в Африке, далеко улетают, а в этом году несколько птиц видели у Дуная, придунайских озерах", - рассказал Фесенко.

По его словам, в первой декаде марта в южных районах видели удода, который обычно прилетает в конце марта на юг, а на север в середине апреля.

Как сообщал УНН, сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц.

Напомним, потепление океанов приводит к смещению морской флоры и фауны к полюсам.

Как сообщалось, в феврале в лесах под Каховкой погибли более 1 тыс. грачей, после чего было решено провести экспертизу. Весной стали известны результаты исследований трупов умерших птиц.

Украинские Национальные Новости

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