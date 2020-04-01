Експерт розповів, як потепління вплинуло на перелітних птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Деякі перелітні птахи, не відлітали в теплі краї через м’який клімат цієї зими. Наприклад, білощокого крячка, який зимує в Африці бачили біля Дунаю. Про це журналісту УНН розповів орнітолог з Інституту зоології НАНУ в Києві Геннадій Фесенко.
"Перелітним птахам було досить комфортно зимувати. Спостерігали більше на півдні тих птахів, яких у нас взимку ніколи не бувало. Наприклад, такий невеликий птах як білощокий крячок — це родич мартинових. Вони зимують, як правило в Африці, далеко відлітають, а в цьому році декілька птахів бачили біля Дунаю, придунайських озерах",- розповів Фесенко.
За його словами, в першій декаді березня в південних районах бачили одуда, який зазвичай прилітає в кінці березня на південь, а на північ в середині квітня.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 1 квітня, відзначається Міжнародний день птахів.
Нагадаємо, потепління океанів призводить до зміщення морської флори й фауни до полюсів.
Як повідомлялося, у лютому в лісах під Каховкою загинуло понад 1 тис. граків, після чого було вирішено провести експертизу. Навесні стали відомі результати досліджень трупів померлих птахів.