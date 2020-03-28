Потепління океанів призводить до зміщення морської флори і фауни до полюсів - дослідження

КИЇВ. 28 березня. УНН. Зміна клімату різко змінює морське життя по всьому світу. У міру нагрівання океанів популяції видів, які можуть адаптуватися до підвищених локальних температур, збільшуються ближче до полюсів, тоді як популяції, які живуть ближче до екватора, скорочуються. По це пише журнал New Scientist, передає УНН.