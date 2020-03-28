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Потепління океанів призводить до зміщення морської флори і фауни до полюсів - дослідження

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Зміна клімату різко змінює морське життя по всьому світу. У міру нагрівання океанів популяції видів, які можуть адаптуватися до підвищених локальних температур, збільшуються ближче до полюсів, тоді як популяції, які живуть ближче до екватора, скорочуються. По це пише журнал New Scientist, передає УНН.

Дослідник Мартін Дженнер з Університету Брістоля, Велика Британія, і його колеги вивчили дані 540 попередніх досліджень морських популяцій, які постраждали від потепління. Аналіз включав 304 морських види, у тому числі ссавців, птахів, риб і планктону, а також зміну їх чисельності в межах їх звичайного ареалу проживання.

Дослідники виявили, що потепління океанів на 1°C за минуле сторіччя викликало широкомасштабні зміни в місцевих спільнотах, і ті види, які були більш численними на межі полюсів, здавалося, жили краще, ніж ті, які були ближче до екватора.

Це тому, що популяції на полюсах можуть терпіти невелике підвищення температури в холодних водах, у той час як потепління в уже теплому тропічному середовищі може виявитися занадто екстремальним для інших видів, каже Дженнер.

"Найдивовижніше, що (це мало місце) не тільки для декількох видів, але і для багатьох, багатьох видів", - говорить Дженнер. Тенденція була найбільш сильною для морських птахів і костистих риб, але вона поширювалася на всі таксономічні групи, які досліджували дослідники. Прогнозується, що в найближчі 50 років температура океану підвищиться ще на 1,5°C, що говорить про те, що ця тенденція може продовжитися.

Ця зміна в чисельності видів має наслідки і для людей. Наприклад, рибальству в Великій Британії може знадобитися змістити акцент на вирощування більшої кількості тепловодних видів, таких як оселедець, а не атлантична тріска, оскільки тріска краще виживає при низьких температурах.

Проте, широкий аналіз, подібний цьому, спрощує наслідки зміни клімату, каже Нова Мєшковська з Морської біологічної асоціації в Плімуті, Велика Британія. "(Ці аналізи) представляють загальну картину, але часто лише торкаються важливих деталей, опускаючи часто важливий набір дрібномасштабних процесів і тимчасових коливань, які також впливають на чисельність і розподіл видів", - вказала вона.

За її словами, необхідна інформація більш довгострокового характеру, що охоплює більш широкий географічний діапазон.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, зміни клімату провокують "кардинальні зміни" в Арктиці.

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