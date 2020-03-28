Потепление океанов приводит к смещению морской флоры и фауны к полюсам - исследование

Исследователь Мартин Дженнер из Университета Бристоля, Великобритания, и его коллеги изучили данные 540 предыдущих исследований морских популяций, пострадавших от потепления. Анализ включал 304 морских вида, в том числе млекопитающих, птиц, рыб и планктона, а также изменение их численности в пределах их обычного ареала обитания.

Исследователи обнаружили, что потепление океанов на 1°C за прошедшее столетие вызвало широкомасштабные изменения в местных сообществах, и те виды, которые были более многочисленными на границе полюсов, казалось, жили лучше, чем те, которые были ближе к экватору.

Это потому, что популяции на полюсах могут терпеть небольшое повышение температуры в холодных водах, в то время как потепление в уже теплой тропической среде может оказаться слишком экстремальным для других видов, говорит Дженнер.

"Самое удивительное, что (это имело место) не только для нескольких видов, но и для многих, многих видов", - говорит Дженнер. Тенденция была наиболее сильной для морских птиц и костистых рыб, но она распространялась на все таксономические группы, которые исследовали исследователи. Прогнозируется, что в ближайшие 50 лет температура океана повысится еще на 1,5°C, что говорит о том, что эта тенденция может продолжиться.

Это изменение в численности видов имеет последствия и для людей. Например, рыболовству в Великобритании может потребоваться сместить акцент на выращивание большего количества тепловодных видов, таких как сельдь, а не атлантическая треска, поскольку треска лучше выживает при низких температурах.

Тем не менее, широкий анализ, подобный этому, упрощает последствия изменения климата, говорит Нова Мешковская из Морской биологической ассоциации в Плимуте, Великобритания. "(Эти анализы) представляют общую картину, но часто лишь касаются важных деталей, опуская часто важный набор мелкомасштабных процессов и временных колебаний, которые также оказывают существенное влияние на численность и распределение видов", указала она.

По ее словам, необходима информация более долгосрочного характера, охватывающая более широкий географический диапазон.

Напомним, согласно исследованию, изменения климата провоцируют "кардинальные изменения" в Арктике.