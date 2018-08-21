Эксперт рассказал о размере аптечных наценок на лекарства

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 10338 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 29477 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 29980 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 21613 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 53129 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 100399 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 151786 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 138352 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71864 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189095 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 22236 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 29054 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 25400 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 29366 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 18712 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 19395 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 29422 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 29922 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 151752 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 138331 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 5288 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15752 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17780 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20036 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22877 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Эксперт рассказал о размере аптечных наценок на лекарства

Киев • УНН

 • 22390 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Главную роль в формировании цен на лекарства в Украине играют производители. Аптеки и дистрибьюторы также влияют на этот процесс, однако — в определенных государством пределах. Об этом комментарии УНН рассказал глава АПАУ Владимир Руденко.

Эксперт рассказал о размере аптечных наценок на лекарства

По его словам, сегодня ни одна аптека и ни один дистрибьютор не имеет такого по силе влияния на формирование цены медицинского препарата, который имеет производитель.

Все дело в том, что законодательно вопрос ценообразования лекарственного средства со стороны производителя никак не урегулирован. Украина в этом вопросе не единственная страна с такой либеральной политикой в отношении заводов. Так называемая практика невмешательства присуща сегодня многим западным странам.

“В силу таких обстоятельств никто из производителей никогда вам не раскроет и не покажет, сколько стоит одна таблетка, одна капсула того или иного препарата и каковы реальные затраты на ее производство”, — пояснил Руденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт развеял мифы о сверхприбыли украинских аптек

При этом эксперт отметил, что средняя аптечная наценка на препараты в Украине не превышает 20%.

Что касается практики ограничения цен на лекарства — она у каждого государства своя. Один из способов влияния на формирования стоимости препаратов со стороны контролирующих органов — это введение референтных цен.

“В таком случае, государство устанавливает граничные цены на тот или иной препарат. Такие цены обоснованы для органов власти и экономически выгодны для пациентов. У нас также есть референтное ценообразование, но касается оно только государственной программы „Доступные лекарства“ . На розничном рынке медпрепаратов референтного ценообразования нет”, — пояснил он.

Как писал УНН, депутаты могут свести на нет правительственную программу “Доступные лекарства”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12