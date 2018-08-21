Эксперт рассказал о размере аптечных наценок на лекарства

По его словам, сегодня ни одна аптека и ни один дистрибьютор не имеет такого по силе влияния на формирование цены медицинского препарата, который имеет производитель.

Все дело в том, что законодательно вопрос ценообразования лекарственного средства со стороны производителя никак не урегулирован. Украина в этом вопросе не единственная страна с такой либеральной политикой в отношении заводов. Так называемая практика невмешательства присуща сегодня многим западным странам.

“В силу таких обстоятельств никто из производителей никогда вам не раскроет и не покажет, сколько стоит одна таблетка, одна капсула того или иного препарата и каковы реальные затраты на ее производство”, — пояснил Руденко.

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При этом эксперт отметил, что средняя аптечная наценка на препараты в Украине не превышает 20%.

Что касается практики ограничения цен на лекарства — она у каждого государства своя. Один из способов влияния на формирования стоимости препаратов со стороны контролирующих органов — это введение референтных цен.

“В таком случае, государство устанавливает граничные цены на тот или иной препарат. Такие цены обоснованы для органов власти и экономически выгодны для пациентов. У нас также есть референтное ценообразование, но касается оно только государственной программы „Доступные лекарства“ . На розничном рынке медпрепаратов референтного ценообразования нет”, — пояснил он.

Как писал УНН, депутаты могут свести на нет правительственную программу “Доступные лекарства”.