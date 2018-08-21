Експерт розповів про розмір аптечних націнок на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головну роль у формуванні цін на ліки в Україні відіграють виробники. Аптеки та дистриб’ютори також впливають на цей процес, проте — у визначених державою межах. Про це коментарі УНН розповів глава АПАУ Володимир Руденко.
За його словами, на сьогодні жодна аптека і жоден дистриб'ютор не має такого по силі впливу на формування ціни медичного препарату, який має виробник.
Вся справа в тому, що законодавчо питання ціноутворення лікарського засобу з боку виробника ніяк не врегульоване. Україна в цьому питанні не єдина країна з такою ліберальною політикою щодо заводів. Так звана практика невтручання властива сьогодні багатьом західним країнам.
"В силу таких обставин ніхто з виробників ніколи вам не розкриє і не покаже, скільки коштує одна таблетка, одна капсула того чи іншого препарату і які реальні витрати на її виробництво", - пояснив Руденко.
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При цьому експерт відзначив, що середня аптечна націнка на препарати в Україні не перевищує 20%.
Що стосується практики обмеження цін на ліки - вона у кожної держави своя. Один із способів впливу на формування вартості препаратів з боку контролюючих органів - це введення референтних цін.
"У такому випадку держава встановлює граничні ціни на той чи інший препарат. Такі ціни обґрунтовані для органів влади та економічно вигідні для пацієнтів. У нас також є референтне ціноутворення, але стосується воно тільки державної програми "Доступні ліки". На роздрібному ринку медпрепаратів референтного ціноутворення немає", - пояснив він.
Як писав УНН, депутати можуть звести нанівець урядову програму "Доступні ліки".