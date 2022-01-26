Эксперт рассказал о рисках для газоснабжения в Украине в случае нападения РФ

ukru
15 марта, 19:03 • 106520 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123331 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116878 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104735 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101425 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92886 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123965 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127277 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127299 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 73766 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 43926 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 24188 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 45211 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 27211 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123965 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123947 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261339 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290662 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226981 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105118 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127277 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111472 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128745 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130771 просмотра
Актуальное
Эксперт рассказал о рисках для газоснабжения в Украине в случае нападения РФ

Эксперт рассказал о рисках для газоснабжения в Украине в случае нападения РФ

Киев • УНН

 • 37016 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В случае разрушения газовой инфраструктуры Украины, снабжение природным газом прекратится в тот же момент. В случае остановки транзита, население сможет получать газ еще неделю. Такое мнение УНН выразил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, комментируя недавнюю статью агентства Reuters.

Контекст

По информации экспертов агентства Reuters, при возможном вооруженном наступлении РФ, в случае прекращения транзита или разрушения транзитных газопроводов, Украина сможет обеспечить газом население и объекты критической инфраструктуры в течение 5-7 дней.

Цитата

“Если идти по логике статьи, и удары будут нанесены по ключевым транзиным артериям, но ни о каком снабжении газом речи идти не будет — то есть, никаких 5-7 дней. Они же говорят как раз об атаке на инфраструктуру. А потом, они говорят о том, что 5-7 дней. Так как же будет 5-7 дней, если вам разбомбили газопроводы?” — говорит Землянский.

На уточняющий вопрос о запасах в ПХГ он отметил, что даже при их наличии, к ним не будет доступа.

“Тут нужно разделить. Если будет разрушена газовая инфраструктура, то снабжение прекратится в тот же момент. Если мы говорим просто об остановке транзита — то да, на какой-то период времени ограничат промышленось, население еще сможет получать (газ) — то есть, тут они правы, население сможет поучать газ в течении 5-7 дней. Но, в той логике, в которой была написана статья, они как раз говорили об атаке на инфраструктуру. По этому, да, если инфраструктура не будет разрушена — мы еще можем продержавться какое-то количество времени”, — отметил эксперт.

Детали

На вопрос, возможно ли обеспечить себе “подушку безопасности” или план “Б” на подобный случай, собеседник возразил, что такой возможности не представляется.

“Давайте понимать, вся инфраструктура, которая построена на сегодняшний день — это наследие Советского Союза. И в принципе предполагалось, что транзит и поставки газа украинским потребителям — это и есть неразрывно связанные между собой вещии. По этому, если останавливается транзит — то вопрос поставок тоже становится под большим вопросом”, — говорит Землянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ведут переговоры с производителями энергии по поставкам в Европу, если Россия вторгнется в Украину

“Это то, о чем не любят вспоминать в НАК „Нафтогаз- Укрина“. Они говорят о снижении, о том, что падают объемы, но в случае остановки транзита, газоснабжение всех потребителей в том виде, в котором есть — оно станет под очень большим вопросом. Особенно та часть, которая западнее Киева. Потому что хранилища — это хорошо, но хранилища — это на зимний период. А что мы будем делать с весны по осень, когда хранилища надо заполнять? Тут станут очень большие вопросы”, — отметил он.

По словам эксперта, задача Украины на сегодня — это сохранение транзита по газотранспортной системе, ее модернизация и по возможности поиск потенциальных контрагентов, к примеру в лице Польши, которые были бы заинтересованы в увеличении объемах транзита через украинскую территорию и в поставках российского газа.

Дополнение

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих в пределах досягаемости границы с Украиной, окружив ее с севера, востока и юга, вызвав тревогу, что Москва готовится к новому военному нападению после вторжения в Крым в 2014 году.

Энергетический кризис

Европейский Союз зависит от России примерно на треть из-за поставок газа. Любые перебои с поставками российского газа в Европу усилят существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Рекордные цены на электроэнергию привели к росту потребительских счетов за электроэнергию, а также коммерческих расходов и вызвали протесты в некоторых странах.

Россия обычно поставляет 40 миллиардов кубометров газа в год в Европу через Украину, но она уже вдвое сократила эти поставки по этому маршруту.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы