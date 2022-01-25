США ведут переговоры с производителями энергии по поставкам в Европу, если Россия вторгнется в Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-производителями энергоносителей и компаниями по всему миру о возможном перенаправлении поставок в Европу в случае вторжения России в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.