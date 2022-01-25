США ведуть переговори з виробниками енергії щодо постачання в Європу, якщо Росія вторгнеться в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-виробниками енергоносіїв та компаніями по всьому світу про можливе перенаправлення постачань до Європи у разі вторгнення Росії до України. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Наразі офіційні особи США не називають конкретні країни чи компанії, з якими вони ведуть переговори, щоб забезпечити безперебійний потік енергії до Європи до кінця зими, але відомо, що серед них є широке коло постачальників, зокрема продавці скрапленого природного газ (СПГ).
Раніше цього місяця представники Держдепартаменту обговорювали плани на випадок непередбачених обставин з енергетичними компаніями, щоб забезпечити стабільне постачання до Європи, якщо конфлікт між Росією та Україною порушить російські постачання.
"Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США", - сказав високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.
"Відповідно, ми... ведемо переговори з найбільшими виробниками природного газу по всьому світу, щоб зрозуміти їхні можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та розподілити ці обсяги серед європейських покупців", - повідомив чиновник.
Доповнення
Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців у межах досяжності кордону з Україною, оточивши її з півночі, сходу та півдня, викликавши тривогу на Заході, що Москва готується до нового військового нападу після вторгнення до Криму у 2014 році.
Російський уряд заперечує, що планує вторгнення, і Москва послалася на реакцію Заходу як на доказ того, що Росія є метою, а не підбурювачем агресії.
Енергетична криза
Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину через постачання газу. Будь-які перебої з постачанням російського газу до Європи посилять існуючу енергетичну кризу, спричинену дефіцитом.
Рекордні ціни на електроенергію призвели до зростання споживчих рахунків за електроенергію, а також комерційних витрат та викликали протести у деяких країнах.
Росія зазвичай постачає 40 мільярдів кубометрів газу на рік до Європи через Україну, але вона вже вдвічі скоротила ці поставки за цим маршрутом.