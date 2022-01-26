Експерт розповів про ризики для газопостачання в Україні у разі нападу РФ

Контекст

За інформацією експертів агентства Reuters, при можливому збройному наступі РФ, у разі припинення транзиту або руйнування транзитних газопроводів, Україна зможе забезпечити газом населення та об'єкти критичної інфраструктури протягом 5-7 днів.

Цитата

“Якщо йти за логікою статті, і удари будуть нанесені по ключових транзитних артеріях, але ні про яке постачання газом мови йти не буде — тобто, ніяких 5-7 днів. Вони ж говорять якраз про атаку на інфраструктуру. А потім, вони говорять про те, що 5-7 днів. Так як же буде 5-7 днів, якщо вам розбомбили газопроводи?"- каже Землянський.

На уточнююче питання про запаси в ПСГ він зазначив, що навіть при їх наявності, до них не буде доступу.

"Тут потрібно розділити. Якщо буде зруйнована газова інфраструктура, то постачання припиниться в той же момент. Якщо ми говоримо просто про зупинку транзиту - то так, на якийсь період часу обмежать промисловість, населення ще зможе отримувати (газ) - тобто, тут вони мають рацію, населення зможе отримувати газ протягом 5-7 днів. Але, в тій логіці, в якій була написана стаття, вони якраз говорили про атаку на інфраструктуру. З цього, так, якщо інфраструктура не буде зруйнована - ми ще можемо протриматися якусь кількість часу", - зазначив експерт.

Деталі

На питання, чи можливо забезпечити собі "подушку безпеки" або план "Б" на подібний випадок, співрозмовник заперечив, що такої можливості нема.

"Давайте розуміти, вся інфраструктура, яка побудована на сьогодні - це спадщина радянського союзу. І в принципі передбачалося, що транзит і постачання газу українським споживачам — це і є нерозривно пов'язані між собою речі. З цього, якщо зупиняється транзит - то питання поставок теж стає під великим питанням", - говорить Землянський.

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“Це те, про що не люблять згадувати в НАК „Нафтогаз - Україна“. Вони говорять про зниження, про те, що падають обсяги, але в разі зупинки транзиту, газопостачання всіх споживачів в тому вигляді, в якому є — воно стане під дуже великим питанням. Особливо та частина, яка західніше Києва. Тому що сховища - це добре, але сховища — це на зимовий період. А що ми будемо робити з весни по осінь, коли сховища треба заповнювати? Тут стануть дуже великі питання", - зазначив він.

За словами експерта, завдання України на сьогодні -це збереження транзиту по газотранспортній системі, її модернізація і по можливості пошук потенційних контрагентів, наприклад в особі Польщі, які були б зацікавлені в збільшенні обсягах транзиту через українську територію і в поставках російського газу.

Доповнення

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців в межах досяжності кордону з Україною, оточивши її з півночі, сходу і півдня, викликавши тривогу, що Москва готується до нового військового нападу після вторгнення в Крим в 2014 році.

Енергетична криза

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину через постачання газу. Будь-які перебої з поставками російського газу в Європу посилять існуючу енергетичну кризу, викликану дефіцитом.

Рекордні ціни на електроенергію призвели до зростання споживчих рахунків за електроенергію, а також комерційних витрат і викликали протести в деяких країнах.

Росія зазвичай поставляє 40 мільярдів кубометрів газу на рік до Європи через Україну, але вона вже вдвічі скоротила ці поставки за цим маршрутом.