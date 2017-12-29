Эксперт рассказал, чем опасна экспансия ЕС для Украины

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36434 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 86977 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 105358 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 118775 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 139552 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 157958 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 121598 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138329 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189541 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290418 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238328 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 32932 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60997 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181186 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38026 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 181316 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 238466 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 442268 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 395989 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 480726 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24863 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24907 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 38115 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 61097 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69583 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Эксперт рассказал, чем опасна экспансия ЕС для Украины

Киев • УНН

 • 12935 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. После подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) планировалось увеличить экспорт товаров в ЕС, однако произошло наоборот - ЕС увеличил импорт в Украину. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт рассказал, чем опасна экспансия ЕС для Украины

"В торговле есть две крайности. Первая - это когда страна открывает все границы и товары поступают без каких - либо ограничений, снижая производство в собственной стране. А вторая - это когда страна закрывается и с годами экономика начинает снижать конкурентоспособность. Мы сейчас увидели, что конкуренция для Украины необходима по некоторым сегментам, но по некоторым она может быть не полезна нам и принести только убытки.

Нам нужно отслеживать эти тренды и понимать, что когда это полезно и для потребителя, и для повышения конкуренции для производителей - это необходимо допускать. Когда мы видим, что это может быть повлиять на уровень нашего производства и мы будем давать рабочие места французам или испанцам, а у них и так есть где работать, пусть работает все же лучше украинец", - сказал Дорошенко.

По словам эксперта, в вопросе торговли со странами ЕС стоит следить за торговым сальдо. Сегодня оно отрицательное, а это означает, что мы идем на рынки ЕС, а ЕС продает здесь свою продукцию.

"Уже в 2016 году, после подписания Ассоциации Украина - ЕС, вместо того, чтобы Украина увеличивала экспорт в ЕС мы увидели как раз обратное - ЕС увеличил торговый баланс по сравнению с Украиной", - подчеркнул он.

Особенно опасной считается экспансия других стран в аграрном секторе Украины. Эксперты утверждают, что сельхозпредприятия России и стран ЕС работают значительно в лучших условиях, чем отечественные, поэтому с легкостью могут выдавить наших производителей с украинского рынка. Учитывая, что сегодня АПК весомая бюджетообразующая сфера Украины, в случае ее дестабилизации, вся экономика страны окажется под угрозой, пояснил экономический эксперт Павел Мороз.

"С конца 1990 до 2015 года в Украине действовал спецрежим налогообложения для сельскохозяйственных производителей, от которого выиграли все категории агропроизводителей - от зерновиков к производителям продукции с высокой добавленной стоимостью. Относительно последних, то это производители курятины, яиц, меда, продукции садоводства и овощеводства.

Компании, использовали благоприятные условия государственной поддержки стали лидерами - каждый в своем секторе. А по своему потенциалу некоторые из них были готовы конкурировать с мощными европейскими производителями, в том числе за счет высокого качества и низкой цены продукции. Однако, вместе со стремлениями европеизироваться мы получили ассоциации с ЕС, а с ней и квоты, тарифные ограничения, только нивелируют конкуренцию между украинскими и европейскими производителями сельскохозяйственной продукции - в пользу последних", - сказал он.

Сейчас значительная часть аграрного экспорта в страны ЕС остается сырьевой, а европейских квот хватает только на полгода, отметил эксперт.

"Всего за полгода Украина полностью использовала квоты на поставки в ЕС продукции с высокой добавленной стоимостью - меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, курятины. Прежде всего это касается производства курятины, где годовая квота составляет 16,8 тыс. тонн, из них часть это полуфабрикаты. С 2018 года это будет только 17,6 тыс. тонн. К примеру, экспорт курятины компании "МХП" за 9 месяцев этого года составил 176 тыс. тонн. То есть, европейская квота - это лишь 10% от общего объема экспорта одной компании. Это ничтожно малые объемы", - пояснил П.Мороз.

Напомним, отрицательное сальдо торгового баланса со странами ЕС за первое полугодие 2017 достигло 1,3 млрд долларов. Это на 150 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты утверждают, что с 2013 года, несмотря на кардинальные векторные изменения, по сути ничего не изменилось. Украина потеряла рынок СНГ, но завоевать рынок ЕС так и не смогла.

Ранее сообщал УНН, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который по убеждению нардепов, сможет защитить отечественных сельхозпредпринимателей от глобальной конкуренции, а также стабилизировать цены на продукты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.36
Bitcoin
$78,084.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,556.31