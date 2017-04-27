Эксперт рассказал, чем руководствуются украинцы при выборе алкогольного бренда

По его словам, такая ситуация с точки зрения маркетинга достаточно интересная, ведь, с одной стороны, на рынке представлены бренды, в которые было инвестировано много средств для создания дополнительной стоимости, а с другой — все это похоже на рынок дженериков, где цена играет ключевую роль.

При этом эксперт отметил, что компания Eastern Beverage Trading считает, что для потребителя важен бренд, поэтому “мы выстраиваем свой брендовый портфель таким образом, чтобы он был дифференцированным по цене и по нишам”.

“В портфеле компании Eastern Beverage Trading на вершине ценовой пирамиды Arctica, потом идет Medoff, “Наша марка” и “Природная коллекция”, — уточнил он.

А.Безуглый подчеркнул, что среди мотивов покупателей алкогольной продукции сегодня преобладает — польза для здоровья.

“Не поверите, но самый важный мотив находится в рациональной плоскости — польза для здоровья. И этот мотив растет. Серьезно. Наверное, влияет рост стоимости лекарственных препаратов.

Далее идут такие мотивы: ощущение более высокого статуса, для вдохновения, для удовольствия и наслаждения, придает уверенности, позволяет восстановить силы.

Что интересно, снижается важность мотивов, которые относятся к профилактическим и которые должны быть сейчас очень популярны: снятие стресса, напряжения, позволяет забыть о проблемах, создает ощущение комфорта, спокойствия и т.д”, — пояснил он.

Эксперт также добавил, что если отойти от мотивов и посмотреть на важность имиджевых характеристик, то, по последним исследованиям, самой важной рациональной характеристикой для потребителя является “кристально чистая водка”.

Напомним, как ранее сообщал УНН, в марте в Германии выбрали украинскую водку года. Нею стал бренд “Arctica” компании Eastern Beverage Trading.