Експерт розповів, чим керуються українці під час вибору алкогольного бренду

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У гонитві за часткою ринку виробники алкогольної продукції загнали себе в кут. Вітчизняний ринок горілки сьогодні виглядає дуже нездоровим, оскільки за споживача практично в одній ціновій категорії борються близько 30 брендів. Про це в інтерв'ю MMR розповів маркетинг-директор Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, передає УНН.