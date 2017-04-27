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Експерт розповів, чим керуються українці під час вибору алкогольного бренду

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У гонитві за часткою ринку виробники алкогольної продукції загнали себе в кут. Вітчизняний ринок горілки сьогодні виглядає дуже нездоровим, оскільки за споживача практично в одній ціновій категорії борються близько 30 брендів. Про це в інтерв'ю MMR розповів маркетинг-директор Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, передає УНН.

Експерт розповів, чим керуються українці під час вибору алкогольного бренду

За його словами, така ситуація з точки зору маркетингу досить цікава, адже, з одного боку, на ринку представлені бренди, в які було інвестовано багато коштів для створення додаткової вартості, а з іншого — все це схоже на ринок дженериків, де ціна грає ключову роль.

При цьому експерт відзначив, що компанія Eastern Beverage Trading вважає, що для споживача важливий бренд, тому “ми вибудовуємо свій брендовий портфель таким чином, щоб він був диференційованим за ціною і нішами”.

“У портфелі компанії Eastern Beverage Trading на вершині цінової піраміди Arctica, потім йде Medoff, “Наша марка” і “Природна колекція”, — уточнив він.

О.Безуглий підкреслив, що серед мотивів покупців алкогольної продукції сьогодні переважає користь для здоров’я.

“Не повірите, але найважливіший мотив міститься в раціональній площині — користь для здоров’я. І цей мотив зростає. Серйозно. Напевно, впливає зростання вартості лікарських препаратів.

Далі йдуть такі мотиви: відчуття більш високого статусу, для натхнення, для задоволення і насолоди, додає впевненості, дозволяє відновити сили.

Що цікаво, знижується важливість мотивів, які належать до профілактичних і які повинні бути зараз дуже популярні: зняття стресу, напруги, дозволяє забути про проблеми, створює відчуття комфорту, спокою тощо”, — пояснив він.

Експерт також додав, що якщо відійти від мотивів і подивитися на важливість іміджевих характеристик, то, за останніми дослідженнями, найважливішою раціональної характеристикою для споживача є “кристально чиста горілка”.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, в березні в Німеччині вибрали українську горілку року . Нею став бренд “Arctica” компанії Eastern Beverage Trading.

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