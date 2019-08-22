Эксперт прогнозирует рост количества сделок по покупке жилья на первичном рынке

Эксперт отмечает, что по Киеву год назад было в месяц в среднем 1000-1200 сделок, то сейчас около 1500-1800.

"Количество сделок однозначно будет расти, так как у людей, кроме недвижимости, вообще никаких альтернативных вариантов вложения денег нет. К банкам может и возобновилось доверие, но процент, который предлагают банки по депозитам, ну очень малы. В гривне, а в долларах — вообще мизерны. А вот на перепродаже квартиры можно заработать", - отметил Костецкий.

Но, как отмечает эксперт, для того, чтобы действительно заработать на перепродаже жилья, придется подождать от 5 до 10 лет.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании, особенно на стадии котлована. Как рассказала директор департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.

Следует отметить, что "Киевгорстрой" активно работает над возведением 66 новых домов, кроме того, в этом году начнется работа еще над 4 новыми проектами.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.